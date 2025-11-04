| | |

Tag der Optometrie 2025: Fokus auf klinische Praxis

VonRedaktion
Eef van der Worp referiert auf dem Tag der Optometrie 2025 zum aktuellen Stand der Sklerallinsentechnologie
Eef van der Worp präsentierte auf dem Tag der Optometrie 2025 in gewohnt unterhaltsamer Art den aktuellen Stand der Sklerallinsentechnologie. Foto: ZVA/Peter Magner

Fachvorträge und Diskussionen zu Diagnostik und Versorgung

Der Tag der Optometrie, veranstaltet von ZVA, VDCO und IVBS, fand am 12. Oktober 2025 in Osnabrück statt und bildete den Abschluss des Kongresses Sicht.Kontakte. Die Veranstaltung bot ein kompaktes Programm mit Vorträgen zu Diagnostik, Spezialanpassungen und klinischen Fallbesprechungen.

Nach der Begrüßung durch Vertreter der drei Verbände eröffnete Prof. Dr. Nicolas Feltgen die Vortragsreihe mit einem Beitrag zur peripheren Netzhaut. Es folgten praxisnahe Inhalte zur Versorgung komplexer Hornhautformen, zur Atropintherapie bei Myopieprävention sowie zur Rolle von Omega-3-Fettsäuren für die Augengesundheit.

Von links: ZVA-Präsident Christian Müller, IVBS-Präsidentin Beate Göpel und Stephan Hirschfeld, Vorsitzender VDCO auf dem Tag der Optometrie 2025
v.l.: ZVA-Präsident Christian Müller, IVBS-Präsidentin Beate Göpel und Stephan Hirschfeld, Vorsitzender VDCO. Foto: ZVA/Peter Magner

Optometrie zwischen Prävention und Rehabilitation

In weiteren Vorträgen wurden aktuelle Entwicklungen bei Sklerallinsen, optometrischer Rehabilitation und Raumwahrnehmung vorgestellt. Die Referierenden beleuchteten, wie moderne Optometrie über die reine Sehkorrektur hinausgeht und zur visuellen Leistungsfähigkeit sowie Lebensqualität beitragen kann.

Carolin Truckenbrod beim Vortrag auf dem Tag der Optometrie 2025
Rund um die niedrig dosierte Atropintherapie ging es bei Carolin Truckenbrod. Foto: ZVA/Peter Magner

Am Nachmittag standen interaktive Fallbesprechungen und ein Vortrag zu seltenen Irisläsionen auf dem Programm. Die Veranstaltung bot zudem Raum für interdisziplinären Austausch zwischen Augenoptik, Optometrie und Ophthalmologie.

Einen ausführlichen Bericht zur Veranstaltung lesen Sie im kommenden FOCUS 11/2025.

