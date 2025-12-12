Anzeige
CooperVision (Banner)

Meisterwerk Gesundheit: Neuer Campus in Mannheim

VonRedaktion
Gebäude eines neuen interdisziplinären Campus in Mannheim von Meisterwerk Gesundheit
„CHAT Mannheim“ lautet der Name des interdisziplinären Campus in Mannheim, der Augenoptik und Hörakustik vereint. Foto: Meisterwerk Gesundheit

Interdisziplinäre Schulungsflächen für Augenoptik, Hörakustik und therapeutische Schulungen 

Meisterwerk Gesundheit wird im Sommer 2026 seine bisherigen Schulungsstandorte Karlsruhe und Landau/Pfalz in einem neuen Campus in Mannheim zusammenführen. Der Standort soll Hörakustik, Augenoptik und therapeutische Schulungen unter einem Dach und dem Namen „CHAT Mannheim“ vereinen.

Der Bildungsträger hat nach eigenen Angaben bislang über 5.700 Meisteranwärter an verschiedenen Standorten sowie in Online-Formaten ausgebildet. Mit dem neuen Campus will das Unternehmen die räumlichen Möglichkeiten erweitern und die interdisziplinäre Zusammenarbeit stärken.

Tradition und Zukunft an einem Standort

Das Karlsruher Institut für Berufsbildung (ifb), seit 1987 auf Augenoptik spezialisiert, ist Teil des Konzepts. Die Fachliche Leitung Augenoptik übernimmt Alexa Kaltenborn. Für den Bereich Hörakustik sind Annette Krohmer und Christian Frey verantwortlich.

Anzeige
EssilorLuxottica (Banner)

Die neuen Räume in Mannheim sollen klimatisiert sein und eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sowie kostenfreie Parkplätze bieten. Auch Unterkünfte für Vollzeit- und Teilzeitkurse sind in der Umgebung vorhanden.

Was der neue Campus für Augenoptiker und Hörakustiker bedeutet

Ab dem zweiten Halbjahr 2026 finden Meisterkurse und Fachseminare in Mannheim statt. Der Standort Duisburg bleibt als Ergänzung für Teilnehmer aus NRW und Norddeutschland bestehen.

Ähnliche Beiträge

  • Rodenstock: Wissen schafft Durchblick

    Die Rodenstock Akademie schult pro Jahr mehr als 1000 Teilnehmer und ist damit einer der bedeutendsten Weiterbildungsanbieter in der augenoptischen Branche.

  • Fielmann Akademie: Kooperation von Augenoptiker und Augenarzt

    Das 60. Kolloquium der Fielmann Akademie Schloss Plön wird am 29. November wieder als Web-Seminar stattfinden. Diesmal lautet das Thema „Kooperation statt Konfrontation“ und blickt hinter die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Augenoptiker und Augenarzt.

  • Johnson & Johnson Vision: Presbyopie im Fokus

    Johnson & Johnson Vision kündigt neue Online-Seminare für Kontaktlinsenanpasser an. Einen Schwerpunkt in den Monaten Mai und Juni bildet das Thema Presbyopie – mit Technologien, die „den Unterschied machen können“.

  • SWAV: Digitale Gesellenprüfung Teil 1

    Am 26. März 2024 fand die erste Digitale Gesellenprüfung Teil 1 in der Augenoptik statt. Im Hörsaal A3 der Universität Mannheim absolvierten 540 Auszubildende aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen in zwei Gruppen den theoretischen Teil ihrer Gesellenprüfung Teil 1.