Meisterwerk Gesundheit: Neuer Campus in Mannheim

„CHAT Mannheim“ lautet der Name des interdisziplinären Campus in Mannheim, der Augenoptik und Hörakustik vereint. Foto: Meisterwerk Gesundheit

Interdisziplinäre Schulungsflächen für Augenoptik, Hörakustik und therapeutische Schulungen

Meisterwerk Gesundheit wird im Sommer 2026 seine bisherigen Schulungsstandorte Karlsruhe und Landau/Pfalz in einem neuen Campus in Mannheim zusammenführen. Der Standort soll Hörakustik, Augenoptik und therapeutische Schulungen unter einem Dach und dem Namen „CHAT Mannheim“ vereinen.

Der Bildungsträger hat nach eigenen Angaben bislang über 5.700 Meisteranwärter an verschiedenen Standorten sowie in Online-Formaten ausgebildet. Mit dem neuen Campus will das Unternehmen die räumlichen Möglichkeiten erweitern und die interdisziplinäre Zusammenarbeit stärken.

Tradition und Zukunft an einem Standort

Das Karlsruher Institut für Berufsbildung (ifb), seit 1987 auf Augenoptik spezialisiert, ist Teil des Konzepts. Die Fachliche Leitung Augenoptik übernimmt Alexa Kaltenborn. Für den Bereich Hörakustik sind Annette Krohmer und Christian Frey verantwortlich.

Die neuen Räume in Mannheim sollen klimatisiert sein und eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sowie kostenfreie Parkplätze bieten. Auch Unterkünfte für Vollzeit- und Teilzeitkurse sind in der Umgebung vorhanden.

Was der neue Campus für Augenoptiker und Hörakustiker bedeutet

Ab dem zweiten Halbjahr 2026 finden Meisterkurse und Fachseminare in Mannheim statt. Der Standort Duisburg bleibt als Ergänzung für Teilnehmer aus NRW und Norddeutschland bestehen.