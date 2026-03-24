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ZVA: Vorbereitungen für Sicht.Kontakte 2026 laufen

VonRedaktion
Zuhörer bei einem Vortrag des Kongresses Sicht.Kontakte 2025
Wie immer stehen auch Fachvorträge im Mittelpunkt (wie hier in 2025) des Sicht.Kontakte-Kongresses. Foto: Silke Sage

Kongress in Berlin mit Schwerpunkten aus Forschung und Praxis

Der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) informiert über den aktuellen Stand der Vorbereitungen für den jährlichen Fachkongress Sicht.Kontakte, der vom 9. bis 11. Oktober 2026 in Berlin stattfindet. Gemeinsam mit VDCO und IVBS arbeitet der Verband an einem Programm, das Entwicklungen aus Wissenschaft und Praxis abbildet. Dabei soll auch das 75‑jährige Bestehen des ZVA im Fokus stehen. „Es wird ein ganz besonderer Kongress“, teilt der Verband hierzu mit, ohne vorerst weitere Details zu verraten. 

Am Freitag der Veranstaltung widmen sich Beiträge wie gewohnt dem vorderen Augenabschnitt, darunter Themen zu Hornhaut, Kontaktlinsenversorgung und dem Trockenen Auge. Parallel sind Workshops zum optometrischem Sehfunktionstraining (OSFT), Kinderoptometrie und optometrischen Untersuchungen geplant. Partner der VDCO werden zudem firmeneigene Workshops anbieten, die Screening‑Elemente einschließen.

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Neue Technologien, frische Impulse und starke Wissenschaft im Spotlight

Der Samstag umfasst verschiedene Programmpunkte der drei beteiligten Verbände. Der ZVA richtet seine Obermeistertagung aus, während der IVBS einen Praxistag mit vier Workshops plant. Vorgesehen sind die Themen visuelle Leistungsparameter, Skiaskopie, Kinderoptometrie und MKH. In Fachvorträgen stehen Myopie‑Management, experimentelle Ophthalmologie, Netzhautstrukturen sowie technische Entwicklungen wie Eyetracking und Smart Glasses im Mittelpunkt. Zudem sind Beiträge der VDCO‑Preisträger und ein Rapid‑Fire‑Format der VDCO Young vorgesehen.

Der Tag der Optometrie bildet den Abschluss der dreitägigen Veranstaltung. Geplant sind Beiträge zu relevanten optometrischen Informationen zur Anmeldung sollen bald folgen. Weitere Hinweise finden sich auf der Internetseite des Sicht.Kontakte-Kongresses unter www.sichtkontakte.de.

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