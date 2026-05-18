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100% Optical: Termin für Messe 2027 steht fest

VonRedaktion
Impressionen der Augenoptik-Fachmesse 100% Optical
Die Augenoptik-Fachmesse 100% Optical kündigt ihre nächste Ausgabe für Ende Februar 2027 in London an. Bild: Screenshot/www.100percentoptical.com

Rückblick und Ausblick auf die kommende Veranstaltung

Rund zwei Monate nach Abschluss der Augenoptik-Fachmesse 100% Optical laufen bereits die Vorbereitungen für die nächste Ausgabe. Diese soll vom 27. Februar bis 1. März 2027 im Excel London stattfinden.

Die zurückliegende Veranstaltung 2026 (28. Februar bis 2. März) zählte mit über 11.000 Besuchern erneut zu den größten Branchentreffen und bot einen umfassenden Überblick über aktuelle Entwicklungen in Eyewear, Technik und Eye‑Care. Im Fokus standen dabei unter anderem Innovationen wie der Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Praxisalltag, neue Kontaktlinsen sowie moderne Diagnostiklösungen. Ergänzt wurde das Angebot durch ein umfangreiches Weiterbildungsprogramm mit mehr als 100 Sessions.

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  • Impressionen der Augenoptik-Fachmesse 100% Optical
    Bild: Screenshot/www.100percentoptical.com
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    Bild: Screenshot/www.100percentoptical.com

Im Zuge der Ankündigung der 100% Optical 2027 wird auf bewährte Inhalte wie Fachvorträge, Produktpräsentationen und Austauschformate verwiesen, die auch im kommenden Jahr wieder Teil des Programms sein sollen. Zudem können sich Interessierte über die Website für Updates rund um die Messe registrieren.

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