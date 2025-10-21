|

Alcon plant zwei Produktionslinien aus Europa in die USA zu verlagern

Fort Worth unterstützt Alcon mit Förderpaket

Der Stadtrat von Fort Worth, USA, hat ein Förderpaket in Höhe von bis zu 6 Millionen US-Dollar genehmigt, um eine mögliche Expansion von Alcon Laboratories Inc., einem der größten Arbeitgeber der Stadt, zu unterstützen.

Das weltweit tätige Unternehmen für Augenpflege mit rund 4.500 Beschäftigten in Fort Worth plant, zwei Produktionslinien aus Europa auf seinen Standort am South Freeway zu verlagern. Die Maßnahme würde eine Investition von insgesamt 186 Millionen US-Dollar sowie die Schaffung von 241 neuen Vollzeitstellen mit sich bringen.

Im Rahmen der Vereinbarung könnte Alcon bis zu 4,2 Millionen US-Dollar an Fördermitteln erhalten, sofern beide Produktionslinien vollständig verlagert werden. Voraussetzung für die volle Förderung ist eine Investition bis Ende 2028, darunter 68 Millionen US-Dollar in Immobilienverbesserungen und 118 Millionen US-Dollar in neue Ausrüstung. Die Stadt erwartet eine vollständige Kapitalrendite innerhalb eines Jahres, unter anderem durch zusätzliche Steuereinnahmen in Höhe von etwa 3,5 Millionen US-Dollar.

Zusätzlich wurde Alcon für das Texas Enterprise Zone Program nominiert, das eine Rückerstattung der staatlichen Umsatz- und Nutzungssteuer von bis zu 1,2 Millionen US-Dollar über fünf Jahre ermöglicht. Dafür muss das Unternehmen 1.540 Arbeitsplätze erhalten und mindestens 40 Millionen US-Dollar in die Modernisierung seiner Anlagen investieren.

Die Expansion könnte auch strategisch genutzt werden, um steigende Zollkosten zu kompensieren. Alcon meldete zuletzt zollbedingte Belastungen in Höhe von 27 Millionen US-Dollar innerhalb von drei Monaten und prognostiziert für das laufende Jahr einen Anstieg auf 100 Millionen US-Dollar.

