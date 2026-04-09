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Ocumeda: Schweizer Krankenkasse erstattet Augen-Check-Up

VonRedaktion
Frau beim Sehtest durch Augenexperte
Ocumeda und eine Schweizer Krankenkasse haben vereinbart, dass der Augen-Check-Up in den Leistungskatalog einer Zusatzversicherung aufgenommen wird. Symbolbild: Friends_Stock/Envato

Als neue Zusatzleistung für Versicherte

Der Zugang zur strukturierten Augenvorsorge wird für Versicherte in der Schweiz ausgeweitet. Ocumeda und die Schweizer Krankenkasse KPT haben eine Zusammenarbeit vereinbart, durch die der Augen-Check-Up in den Leistungskatalog einer Zusatzversicherung aufgenommen wurde.

Die KPT mit Sitz in Bern zählt rund 500.000 Versicherte und gehört zu den größeren Krankenkassen in der Schweiz. Der Augen-Check-Up ist dem Bereich „Früherkennung und Diagnostik“ zugeordnet. Versicherte mit den beiden Zusatzversicherungen Pulse Top oder Pulse Premium können die Kosten nach Einreichen der Rechnung gemäß den jeweiligen Versicherungsbedingungen bis zu 75% erstattet bekommen.

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Augen-Check-Up an 50 Standorten verfügbar

Der Augen-Check-Up wird laut Ocumeda derzeit in der Schweiz an rund 50 Augenoptikerstandorten angeboten. Die Untersuchungen erfolgen durch speziell geschulte Fachkräfte mithilfe standardisierter Messverfahren. Die erhobenen Daten werden anschließend digital an ein Netzwerk von Augenärzten übermittelt und ausgewertet. Bei auffälligen Befunden unterstützt der Anbieter der Tele-Ophthalmologie-Plattform bei der Organisation einer weiterführenden augenärztlichen Abklärung.

Dr. Benedikt Wiechers, Geschäftsführer von Ocumeda, erklärte: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der KPT, die Innovation in der Gesundheitsversorgung ebenso konsequent vorantreibt wie wir. Gemeinsam bringen wir die wichtige Augenvorsorge näher zu den Menschen in der Schweiz.“

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