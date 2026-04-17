DAO: Neue Doppelspitze und Führungswechsel

Verena Burghardt und Marius Fischer führen das Unternehmen aus Mühlacker mittlerweile an. Foto: DAO

Marius Fischer wird Commercial Director

Mit Wirkung zum 1. April hat die Deutsche Augenoptik GmbH (DAO) ihre Geschäftsleitung erweitert. Marius Fischer übernimmt die Funktion des Commercial Director und bildet künftig gemeinsam mit Verena Burghardt, Finance Director, die Unternehmensspitze.

Fischer ist seit 2014 im Unternehmen tätig und begann seine Laufbahn parallel zu einem betriebswirtschaftlichen Studium. Zuletzt verantwortete er Bereiche wie Produktmanagement und Vertriebsinnendienst und war in verschiedenen Funktionen innerhalb der DAO eingesetzt.

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Interne Besetzung nach Ausscheiden des Geschäftsführers

Mit der Ernennung folgt Fischer auf Stefan Rüdiger, der seine Tätigkeit als Geschäftsführer im März 2026 beendet hatte. Mirjam Rösch, Hoya Regional Director DACH & BeNeLux, erklärte: „Ich freue mich sehr, diesen Schritt gemeinsam mit Marius Fischer zu gehen. Seine langjährige Erfahrung, seine Nähe zu Kunden und Teams sowie sein unternehmerisches Denken sind ein großer Gewinn für die weitere Entwicklung des Unternehmens.“