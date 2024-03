OBE: Expansion mit neuer Fertigungsstätte in Italien

Bild: OBE

Durch Übernahme von Brillenkomponentenhersteller OMM

OBE, ein Hersteller von Präzisionskomponenten für die Brillenindustrie mit Sitz in Ispringen, weitet seine Aktivitäten auf Italien aus. Möglich macht das die Mehrheitsübernahme von OMM Srl., einem italienischen Hersteller von Komponenten für hochwertige Markenbrillen.

Die neue Produktionsstätte der OBE-Gruppe in Italien, die ihren Hauptsitz in Deutschland hat und eine zusätzliche Produktion in China, ist seit dem 1. März in Betrieb. Sie stellt laut Unternehmensangaben einen entscheidenden Schritt in Richtung Wachstumsstrategie dar. So strebt das Unternehmen nun an, einen Jahresumsatz von über 50 Millionen € zu übertreffen.

v.l.: Guido Franchin, Gianluca Cian. Bild: OBE

Die neue Produktion befindet sich in Vigo di Cadore in der Provinz Belluno in Venetien (Nordosten Italiens). Bild: OBE

OMM, gegründet im Jahr 1978, verfügt mit 40 Mitarbeitern über jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung von Präzisionskomponenten für Brillen „Made in Italy. „Diese Erweiterung und Übernahme sind entscheidend für unsere Wachstumsstrategie“, sagte Erik Schäfer, Geschäftsführer von OBE Deutschland. Gianluca Cian, CEO von OBE Italia, fügt hinzu: „Die neue Produktionsstruktur in Italien und die Integration der Erfahrung von OMM in unsere Gruppe sind klare Anzeichen für unsere Entschlossenheit, unseren Kunden Produkte von ausgezeichneter Qualität anzubieten.“

Erik Schäfer und Gianluca Cian werden gemeinsam mit dem derzeitigen Präsidenten Guido Franchin die Führungsrolle im Unternehmen übernehmen.