Branchenbarometer: Alles auf Anfang

Für Marcolin endet gerade ein sehr positives Jahr trotz der weltweiten Wirtschaftslage. In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 belief sich der Nettoumsatz von Marcolin auf 409,7 Millionen €, was einem Anstieg von 21% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2021 entspricht. In den vergangenen zwei Jahren haben uns unsere Kunden ihr Vertrauen geschenkt, und gemeinsam haben wir beachtliche Ergebnisse erzielt. Dies bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass wir unsere Ziele nur dann erreichen können, wenn wir unsere Kunden stets in den Mittelpunkt stellen, ihnen Qualität und Innovation bieten und synergetische Partnerschaften schaffen. Trotz der unruhigen Zeiten haben wir festgestellt, dass die Nachfrage nach unseren Produkten auf unserem Markt konstant bleibt, was ein wichtiges Signal für unsere Kunden und die Branche darstellt. Wir freuen uns darauf, unsere neuen Kollektionen auf der Opti im Januar zu präsentieren, denn wir glauben fest an die direkte und persönliche Beziehung zu unseren Kunden.