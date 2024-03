Opti: Back to Business

Appenzeller Kontaktlinsen. Fotos: Silke Sage

Kontaktlinsen-Highlights von der Opti 2024 Artikel aus dem FOCUS-Magazin

Ausgabe 03/2024

Die diesjährige Fachmesse in München hat gezeigt: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Denn ein kluges Hallen-Konzept sorgte dafür, dass die Besucher gleich am Freitagmorgen zahlreich bis hinten durch in die vier Messehallen strömten. Davon profitierte auch die Messe­halle 4, in der sich traditionell Kontaktlinsenfirmen und Anbieter rund um die Augengesundheit präsentieren. Diesmal waren mit Rodenstock und Zeiss zwei große Publikumsmagneten im hinteren Hallensegment mit von der Partie und sorgten insgesamt für gute Stimmung und großen Andrang.

Neue Sklerallinse vor der Bergkulisse

Am Messestand von Appenzeller Kontaktlinsen brummte es an allen Tagen der Opti mit regem Besuch. Besondere Aufmerksamkeit bekam die hier präsentierte neue Sklerallinse i-Shape. Sie wird mittels Freiformtechnologie gefertigt, der eine präzise Ermittlung von rund 160.000 Messpunkten durch die Oculus Pentacam AXL Wave vorrausgeht. So ist es dem Unternehmen möglich, die genauen biometrischen Daten der Hornhaut und des Limbusbereichs zu ermitteln und anschließend eine optimale Sklerallinse zu fertigen. Außerdem präsentierte ­Appenzeller Kontaktlinsen eine praktische Einsetzhilfe für Sklerallinsen. Statt die Linse mit einem Sauger aufzunehmen, wird sie auf dem Tool platziert. Der Anwender hat so beide Hände frei für das Zurückziehen der Augenlider. Zusätzlich ist eine Beleuchtung integriert, um das Geschehen optimal zu verfolgen. Der Hersteller gibt an, dass die Einsetzhilfe aus einem formstabilen, nachhaltigen sowie langlebigen Material besteht.

Große Verantwortung für gesunde Kinderaugen

Mit einem auffallend ansprechenden Messestand zeigte sich CooperVision auf der Opti und adressierte damit deutlich das zentrale Thema, welches dem Unternehmen am Herzen liegt: Myopie-Management für Kinder und Jugendliche mit der Einmalkontaktlinse MiSight. Ihre Wirksamkeit wurde in einer Siebenjahresstudie aktuell nachgewiesen. Nach der Vorstellung für deutsche Spezialisten im Jahr 2017 und einer ursprünglich erforderlichen Schulung ist diese Kontaktlinse mittlerweile für alle Anpasser erhältlich.

Gleich gegenüber am Myopie-Hub sprach CooperVision Head Professional Affairs und Myopia Management Petra Zapsky mit zwei Personen, die die MiSight von Anfang an nutzen. Der Augenoptiker Hans-Peter Platten und sein mittlerweile erwachsener MiSight-Träger Frederic Weil berichteten aus erster Hand über ihre Erfahrungen.

Die nachweisliche Evidenz stellte im Gespräch mit FOCUS Johannes Zupfer, General Manager D.A.CH, vor, denn das Unternehmen sei weltweit führend auf dem Gebiet des ­Myopie-Managements. Dies belegen zahlreiche Studien, die beim Unternehmen abgerufen werden können.

Abgesehen davon bietet das Unternehmen zahlreiche e-Learning-Programme verbunden mit Online-Zertifizierungen.

Gemeinsam und jeder für sich

Falco Linsen ist mit Galifa.Swiss haben sich auf der Opti 2024 wieder einen gemeinsamen Stand geteilt. Unter der Flagge Lensity sind sie bereits 2022 eine strategische ­Kooperation eingegangen. Mit der gemeinsamen lensity.swiss-Schnittmenge, einer Weiterbildungsplattform inklusive Erfahrungsaustausch unter Anpassern, soll das ­Po­tenzial im Premiumbereich von Kontaktlinsen voll ausgeschöpft werden. Optisch sind die beiden Unternehmen nun auf der Messe noch enger zusammengerückt.

Galifa.Swiss brachte zur Opti eine nachhaltige Produktneuheit mit: Das Kontaktlinsenkonzept INneo. Es sei so einfach wie Monats-Kontaktlinsen, jedoch individuell. Es bietet Augenoptikern bzw. anpassenden Augenärzten die Möglichkeit, günstig und flexibel auf die Bedürfnisse der Anwender einzugehen. Diese individuelle Kontaktlinse ist eine Dreimonatslinse aus Silikon-Hydrogel, die für eine hohe Sauerstoffdurchlässigkeit sorge. Der hohe Stärkenbereich liegt zwischen +30.00 und -30.00 dpt und einem Zylinder bis zu -6.00 dpt in Abstufungen von 1°. Somit eignet sie sich für sehr viele Kunden.

Erhältlich ist sie als Halbjahres-Vorrat und mit einer zusätzlichen Reservelinse. Bei Umsteigern z.B. aus den Tauschlinsen, nimmt dies die Angst vor dem Verlust einer Linse.

Falco Linsen wurde bereits 1985 gegründet und steht seitdem für Qualität. Das Unternehmen produziert ausschließlich in der Schweiz nach internationalen Richtlinien. Zur Opti hat das Unternehmen unter anderem den Fokus auf seine bewährte Orthokeratologie-Linsen gelegt, die einen Kontaktlinsenträger von Kindesbeinen an ein Leben lang begleiten können: von sph -8,5 bi +1,5 dpt, Restastigmatismen von 0,75 bis 1,75 dpt und einer frei wählbaren Addition für Presbyope. Erforderlich sind lediglich die Keratometerdaten, der Hornhautdurchmesser und die Brillenrefraktion inkl. HSA und Addition.

Tradition und Kundenbindung

Hecht Contactlinsen setzt auch im Jahr 2024 auf seine Tradition und seine starke Kundenbindung. Teil des Angebots ist unter anderem die Zusammenarbeit mit den Anpassern auf einer engen und vertrauensvollen Basis. Dazu gehört auch eine Fallbesprechung mit den Experten des Unternehmens. Diese individuelle Versorgung durch die kompetente Anpassberatung sorgt im Umkehrschluss für eine gute Kundenbindung zwischen Augenoptiker und Verbrauchern.

Der Hersteller empfiehlt stets eine Messung mittels Keratographen durchzuführen. Hier bietet Hecht Contactlinsen besondere Schulungen an. Auch der Bereich des Myopie-Managements spielt für den Hersteller eine wichtige Rolle. Mit „seefree“ bietet das Unternehmen eine Orthokeratologie-Kontaktlinse mit doppelt reverser Geometrie an.

Neues Zuhause für Kontaktlinsen

Im Start-up-Bereich der Opti hat das neu gegründete Unternehmen Lenzbox eine völlig neue Methode zur Kontaktlinsenreinigung präsentiert: Die weltweit erste vollautomatische Reinigungsbox, die laut Hersteller höchsten Komfort und einen zuverlässigen Schutz vor Verkeimung bietet.

Das MDR-zertifizierte handliche Gerät nutzt seine eigens entwickelte All-in-One Lösung (LenzCare) zur Reinigung. Es reicht für bis zu 30 Pflegeanwendungen. Wenn die Kartusche leer ist, lässt sie sich mit einem einfachen Handgriff austauschen. Die darin verwendete Menge ist dabei so gering, dass man sie sogar mit ins Handgepäck auf Flugreisen nehmen kann. Wer seine Kontaktlinse aus irgendeinem Grund nochmal abspülen muss, kann das per Knopfdruck bzw. per Sprühmechanismus direkt am Gerät vornehmen. Es muss nicht geöffnet werden. Ein Pump- und Ablass-System macht den Reinigungsprozess sauber und übersichtlich, während der geschlossene Kreislauf für eine konstante Hygiene sorgt. Die patentierte Technologie kommt aus Deutschland und wurde für weiche Kontaktlinsen entwickelt.

Torisches Wunder

Der spanische Kontaktlinsenhersteller Mark‘ennovy ist bekannt durch seine individuell gefertigten Kontaktlinsen und seine fast unbegrenzte Parametervielfalt – auch bei Tauschlinsen. Auf der Opti 2024 rückte das Unternehmen zwei Produkte in den Vordergrund: EDOF und Mylo sind nun beide als torische Variante bis Zylinder 8,0 dpt in 1°-Abstufungen erhältlich. Während die EDOF-Kontaktlinsen ideal bei beginnender Presbyopie sind und ein absolut sauberes und nahezu Halo-freies Bild erzeugen, ist das Einsatzgebiet der Mylo am anderen Ende der Kontaktlinsenkarriere: für Kinder und Jugendliche mit Anzeichen von Progressiver Myopie. Die Mylo ist zertifiziert durch das Brien Holden Vision Institute und deren Wirksamkeit wurde Ende 2023 in einer Studie von Serio Diaz untersucht und belegt. Die Veröffentlichung fand statt im American Journal of Ophthalmology. Ausgezeichnet wurde die Mylo Toric zudem mit dem Optician Award 2023 in Großbritannien.

Doch das war noch nicht alles zu diesem Thema: Auf der Münchner Fachmesse stellte das Unternehmen sein neues Diagnose-Set für die Anpassung torischer Kontaktlinsen vor. Sabine Otero, Commercial Director Deutschland von Mark’ennovy, betonte: „Erst muss der Sitz perfekt sein, dann erst kommt der Visus! Viele Anpasser verzetteln sich bei der Anpassung torischer Kontaktlinsen, weil sie alles auf einmal machen möchten oder den zweiten Schritt vor dem Ersten machen.“ Das Diagnose-Set wird einmalig kostenpflichtig bestellt, fünf Kontaktlinsen für den einmaligen Gebrauch sind je Variante hinterlegt. Damit wird zunächst der Sitz bestimmt und im zweiten Schritt folgen die Rezeptwerte. Die Anpasser können danach die benutzen Stärken immer wieder kostenfrei nachbestellen.

Gleich gegenüber von Mark’ennovy hatte der Pflegemittel- und Augenpflegeprodukte-Hersteller Disop seinen Stand. Beide Unternehmen gehören zusammen mit dem in England ansässigen Kontaktlinsenmaterial-Hersteller Vista Optics zur Euclid Vision Group, die ihren Sitz in den USA hat.

Neue Monatskontaktlinse mit großem Lieferbereich

Mittendrin auf der Kontaktlinsenfläche stellte Menicon auf einem großzügigen Stand seine neuen Monatlinsen Niji in den Mittelpunkt. Diese neue teil-individuelle Silikon-Hydrogel ­Monatskontaktlinse wurde entwickelt, um die wachsende ­Anzahl von Fehlsichtigen zu versorgen, deren Werte mit den Standardparametern herkömmlicher Austausch-Kontaktlinsen nicht abgedeckt werden können. Diejenigen, die trotzdem eine weiche (Monats-) Kontaktlinse tragen möchten, werden bei Menicon nun fündig. Es gibt sie als sphärische, torische, multifokale sowie in multifokal-torischer Variante mit je drei Basiskurven-Durchmesser-Kombinationen, Sphären von +25,00 bis -25,00 dpt, Achslagen rundum in 1°-Abstufungen, 18 Zylinder, CD und CN Multifokal-Designs. Neben der großen Parameter-Auswahl seien die einfache Anpassung ohne Topografen und die schnelle Lieferung von rund 7 Arbeitstagen die besonderen Vorteile laut Hersteller. Niji ist das japanische Wort für Regenbogen. Der Name wurde gewählt für seine symbolhafte Vielseitigkeit. Die neue Produktfamilie steht in der DACH-Region seit Februar 2024 zur Verfügung.

Doch auch die Miru 1month Menicon Silikon-Hydrogel-­Monatskontaktlinsenfamilie wird um eine multifokal-torische Variante erweitert. Das hat uns Ellen Fries, Head of Marketing & Professional Service von Menicon, verraten. Sie soll ab Frühjahr 2024 in der DACH-Region verfügbar sein.

2024: das Dreamyear mit neuen Websites

Auf dieser Opti hat MPG&E wieder in voller Größe ausgestellt. Dementsprechend groß war der Zuspruch am Messestand. Für Anja Clages, Marketingleiterin von MPG&E, war die Fachmesse in diesem Jahr ein voller Erfolg. Produktseitig präsentierte das Unternehmen drei neue Kontaktlinsenpflegemittel, die auch durch Lieferzuverlässigkeit und garantierte Verfügbarkeit punkten sollen. Da wären die beiden Peroxid-Pflegemittel Perfect Aqua Plus Rapid Clean und Perfect Aqua Plus Intensive Clean. Ersteres ist ein besonders schnell wirkendes Produkt im Programm, das Letztgenannte entfernt neben Proteinen auch Lipide. Passend dazu bietet das Unternehmen eine Kochsalzlösung ohne Konservierungsmittel in Ampullen an: Perfect Aqua Plus Pure. Vor allem für die Anwendung von Sklerallinsen ist das interessant.

Mit neuen Services möchte das Unternehmen zukünftig die Anpassung und das Tragen von Ortho-K-Kontaktlinsen in den Vordergrund rücken. Für Anpasser wird es daher nun eine dauerhafte persönliche Begleitung von Kontaktlinsen-Experten nach einem Ortho-K-Seminar geben. Gepaart mit einer neuen Anpass-Software (Visavy) und einer parallel dazu stattfindenden Ansprache neuer Zielgruppen. Sowohl für Anpasser- als auch für Endverbraucher sollen die Vorteile der Korrektion mittels Ortho-K plastischer dargestellt werden.

Dazu hat das Unternehmen vier neue Websites an den Start gebracht: Eine neue Verbraucher-Website mit News und umfassenden Informationen zu Kontaktlinsen und angrenzenden Bereichen, inklusive Filter- und Suchfunktion für Kontaktlinsenexperten in ihrer Nähe. Für Augenoptiker und Augenärzte geht eine News-Site online, die sich ausschließlich an Kontaktlinsenprofis wendet. Sie bietet Fachnews aus dem augenoptischen und Kontaktlinsenbereich, einen speziellen Experten-Support mit Online-Seminarbuchungstool und vielen nützlichen Marketing-Services und der Unterstützung des Anpasser-Alltags. Und für Kontaktlinsenexperten wird es zudem einen neuen Online-Shop mit einfacheren und schnelleren Bestellprozessen geben. Vom neuen MPG&E-Shop aus können Anpasser auch ihren eigenen Endverbraucher-Shop betreiben. Die Website klx.de wird dafür 2024 wieder online gehen – ebenfalls in komplett neuem Design.

Neue Kapazitäten und eine praktische Einsetzhilfe

SwissLens präsentierte sich auf der Fachmesse in den vorderen Reihen. Julia Elhariri berichtete, dass bereits 2023 neue Maschinen mit neuster Technologie zur Herstellung formstabiler und Spezialkontaktlinsen installiert wurden. Das hat für das laufende Jahr neue Kapazitäten geschaffen. Zu den einzelnen Fertigungsschritten gehört die Lasergravur, somit werden ab sofort alle formstabilen Kontaktlinsen mit der entsprechenden Seriennummer kostenfrei versehen.

Ferner gab es kürzlich einen Zusammenschluss von SwissLens und Cristalens, ebenfalls Produzent von Spezialkontaktlinsen. Damit wird das Kontaktlinsen-Angebot des Unternehmens in Europa zusätzlich erweitert. Außerdem sind die bekannten Kontaktlinsen Persecon und Permo+ seit diesem Jahr bei SwissLens bestellbar. Die Minisklerallinse ScleraFlex bekommt bis Mitte 2024 zudem mehr Parameter.

Am Messestand präsentierte das Unternehmen außerdem die Einsatzhilfe Fitizy. Dieses einfache Tool bietet einen sicheren Stand und die korrekte Position zum Einsetzen großer Kontaktlinsen. Durch die Möglichkeit zum Austausch von Batterie und Sauger ist die Einsetzhilfe zudem nachhaltig.

Außerdem hatte das Unternehmen Ende 2023 seine neue Website online gestellt. Nachdem kurzzeitig auf beiden Internetseiten parallel gearbeitet wurde, sind nun alle Produkte für die Kunden auf der Neuen zu finden. Die Bestellungen laufen über pro.swisslens.ch.

Positives Feedback auf der Opti

Tech-Lens ist bekannt für sein umfangreiches Kontaktlinsenportfolio für individuelle formstabile und weiche Kontaktlinsen. Wolfgang Laubenbacher freute sich auf der Opti über regen Zuspruch: „Wir haben ein sehr positives Feedback auf unsere weiche Keratokonuslinse Dyna.Kerato erhalten. Immer mehr Anpasser sind begeistert, welch hohe Sehleistungen bei bestem Tragekomfort mit dieser individuellen Weichlinse bei Hornhautirregularitäten erzielt werden. Neben der sleeplens Ortho-K-Linse hat die Dyna.Kerato das stärkste Wachstum im Tech-Lens-Portfolio.“

Schneller und einfacher zum guten Seherlebnis

Wöhlk Contactlinsen präsentierte sich in München wieder gemeinsam mit Seed auf der Messe. Wöhlk ist eine Tochtergesellschaft des japanischen Kontaktlinsenherstellers. Inhaltlicher Schwerpunkt war in diesem Jahr die neue formstabile multifokale Kontaktlinse Wöhlk Multi FEN. Die Versalien im Produktnamen stehen dabei für fast, easy und natural Vision. Sie sollen Kontaktlinsenträger schnell und einfach zu einem natürlichen Seheindruck verhelfen. Die Technologie dahinter wurde vom Unternehmen in Schönkirchen entwickelt. Erhältlich ist sie in sämtlichen Wöhlk-Materialien. Ein übersichtlicher Anpassleitfaden hilft den Anpassern bei der Auswahl der richtigen Kontaktlinse und zu einem schnellen Anpasserfolg. Zwei Profile stehen zur Auswahl und erhältlich ist sie zudem mit Prisma, falls es notwendig ist. Die Kontaktlinse eignet sich prinzipiell für alle Menschen mit Presbyopie und die Kontaktlinsen tragen können. Torven Ziehmer, Leiter Professional Services und Kundenmanagement, fasst zusammen: „Wir sehen, wie unsere Branche zunehmend von Personalmangel betroffen ist.

Unser Ziel war es, eine Kontaktlinse zu entwickeln, die so schnell und einfach anzupassen ist, dass sie unseren Kunden spürbar Zeit – und damit auch Geld – spart.“