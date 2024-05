Silmo Singapore 2024: Messe-Highlight in Südostasien

Bild: Silmo

Veranstalter zieht positives Fazit zum Branchentreffen

Die Silmo Singapore hat ein positives Ergebnis für ihre zweite Ausgabe erzielt. Vom 24. bis 26. April 2024 brachte die Veranstaltung Fachleute aus der augenoptischen Industrie zu einem dreitägigen Austausch zusammen – mit dem Anspruch die führende Optikmesse Südostasiens zu sein.

Die Veranstaltung im Suntec Singapore Exhibition and Convention Centre begrüßte fast 2.000 Fachleute und damit unwesentlich weniger Teilnehmer, als die Veranstalter für die Premierenausgabe 2023 angaben (2.175). Die Besucher kamen zu 55% aus Singapur und zu 45% aus dem Ausland, etwa 65% waren optische Einzelhändler und 20% Vertreter und/oder Distributoren. An der von Silmo International und MP Singapore gemeinsam organisierten Ausstellung nahmen über 250 internationale und lokale Marken teil, die eine breite Palette von Produktfamilien und Kategorien der Optik- und Brillenindustrie repräsentierten.

Anzeige

Die traditionellen Höhepunkte der Silmo, wie die Silmo Academy, das Trends Forum, die Silmo Talks und Futurology, waren auch in Singapur Schlüsselelemente der Veranstaltung und boten im Rahmenprogramm wertvolle Einblicke in kommende Innovationen und Trends in der Optikbranche.