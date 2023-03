Alcon: Roadshow zur Total-Produktfamilie

Bild: Alcon

Kunden-Veranstaltungen im März und April

Alcon richtet an mehreren Terminen im März und April eine Reihe an Abendveranstaltungen aus, die ganz im Zeichen der „Total“-Produktfamilie des Kontaktlinsenherstellers stehen. In einer Galerie-Atmosphäre in exklusiven Locations können Kunden eine Ausstellung besuchen und Vorträge mit interessanten Inhalten hören. Hierfür wurde unter anderem Tristan Horx, ein international renommierter Redner der Generation Y, von Alcon angekündigt.

Die Tour-Termine in Deutschland, Österreich und der Schweiz der sogenannten „The Art oft Total“-Roadshow sind auf der Website theartoftotal.de einsehbar. Hier gibt es auch weiterführende Informationen zu den Locations und die Möglichkeit der Anmeldung.