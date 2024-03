WVAO: Jubiläumskongress am 20. und 21. April

Bild: WVAO

75 Jahre Inspiration für die Augenoptikbranche

Auch im 75. Jahr ihres Bestehens möchte die Wissenschaftliche Vereinigung für Augenoptik und Optometrie in ihrem Jahreskongress über den aktuellen Stand von Wissenschaft, Forschung und Technik informieren. „Verschaffen Sie sich einen Überblick über die aktuellen Chancen und Möglichkeiten in der Augenoptik und Optometrie. Unser Beruf ist im Wandel, und wir „wandeln“ mit!“, erklärt Hartmut Glaser, Geschäftsführer der WVAO.

Fachvorträge, Workshops, eine Industrieausstellung und die Welt der Optischen Täuschungen kündigt die WVAO für ihren Jubiläumskongress an. Am 20. – 21. April in Mainz mit dabei sind namhafte Redner aus der Augenoptik und Augenmedizin. Darunter Prof. Dr. Volker Busch, Dr. Carl Naughton, Prof. Dr. Walter Sekundo oder Prof. Dr. Ulrich Kellner. Für den Samstagabend wird ein gemeinsamer Feier-Abend mit unterhaltsamen, kulinarischen und musikalischen Highlights angekündigt.

Die Anmeldung zum Kongress erfolgt auf www.wvao-events.de/75-jubilaeum/ oder bei der WVAO-Geschäftsstelle per E-Mail an info@wvao.org oder unter Tel.: 06131-613061.