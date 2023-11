Fashion-Highlights: Silmo 2023

Amaury. Alle Fotos: Silke Sage & Frank Sonnenberg

Als Fashion-Highlight ist sie im Kalender der Augenoptik-Branche ein fester Bestandteil: Die Silmo Paris glänzte auch in diesem Jahr wieder in all ihren Facetten. So feierten trendige Fassungen sowohl gewichtiger Branchengrößen als auch von kleinen Labels Premiere. Allen gemeinsam war die spürbare Liebe zur Brille. Mit neuem Messelayout ging es diesmal hinein ins Vergnügen in Halle 6 und 7 und das Staunen fiel nicht schwer. FOCUS war dabei und hat reichlich Eindrücke mitgebracht. Wir präsentieren diesmal die Fassungen in der FOCUS-Foto-Box. Viel Spaß beim Eintauchen in die Fashion-Welt der Silmo Paris!