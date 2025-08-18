Amparex und Ipro: Firmierung zu EVEX Deutschland GmbH

Amparex und Ipro werden zur EVEX Deutschland GmbH (Bildquelle: EVEX Group)

Beide Marken bleiben bestehen

Im August 2025 werden die Unternehmen Amparex und Ipro unter dem gemeinsamen Namen Evex Deutschland GmbH zusammengeführt. Beide Anbieter sind seit vielen Jahren im Bereich Softwarelösungen für Augenoptik und Hörakustik tätig und betreuen zusammen rund 6.000 Fachgeschäfte im deutschsprachigen Raum.

Mit der neuen Firmenstruktur entsteht eine einheitliche Gesellschaft unter dem Dach der europaweit aktiven Evex Group. Die bekannten Marken Amparex und Ipro bleiben im Markt bestehen, ebenso alle Verträge und Ansprechpartner. Auch der Standort Frechen bleibt erhalten und wird weiterhin eine wichtige Rolle übernehmen.

Die Evex Group vereint mehrere europäische Softwareanbieter für Augenoptik und Hörakustik und ist mit ihren Marken in verschiedenen Märkten etabliert.

Dazu gehören neben Evex Deutschland auch Euronet sowie Optix und OpticaBase aus Großbritannien. Euronet soll zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls in die Evex Deutschland GmbH integriert werden. Schon heute stehen die Marketingdienstleistungen von Euronet, etwa für Kundenbindung, Verkaufsunterlagen oder Kampagnen, auch den Nutzerinnen und Nutzern von Amparex und Ipro zur Verfügung.

Geplant ist zudem, die Teams von Amparex und Ipro künftig an einem Standort im Raum Stuttgart zusammenzuführen. Damit sollen Synergien bei Support, Produktstrategie und Softwareentwicklung besser genutzt werden. Ziel ist es, die Digitalisierung in Augenoptik und Hörakustik, auch mit Unterstützung von KI-Technologien, weiter voranzubringen.