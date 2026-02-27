Anzeige
Anfao: Italienische Eyewear-Schau in New York

VonRedaktion
Visual zu Italien Eyewear Exhibition "reflections"
Bild: Anfao/IEE

Nach Stationen in Panama, Paris und Mailand

Die italienische Brillenausstellung IEE – Italian Eyewear Exhibition findet am 4. März erstmals in New York statt. Organisiert wird das Format von der staatlichen Organisation Italiens zur Förderung des Außenhandels ITA in Zusammenarbeit mit dem italienischen Industrieverband optischer Produkte Anfao.

Nach Panama, Paris und Mailand kommt das Format mit der Ausgabe „Reflections“ in die Vereinigten Staaten. Die Veranstaltung, die im IAC Building in New York stattfindet, ist Teil der Eyewear Design Week und bietet Fachbesuchern wie Einkäufern, Augenoptikern, Pressevertretern und Fachleuten aus der Branche eine exklusive Vorschau auf 16 italienische Marken.

Politische Rahmenbedingungen prägen die Marktlage

Hintergrund der Ausstellung sind nach Angaben der ausrichtenden Organisationen veränderte Handelsbedingungen in den USA, die italienische Exporte beeinflussen. Die Initiatoren betonen, dass ein direkter Austausch die Marktposition der Unternehmen sichern soll. 

Aus den Verbänden hieß es weiter, das Format solle Beziehungen zu Handelspartnern vertiefen. Betont wurde zudem die Bedeutung von Qualität und Transparenz für den US‑Markt.

