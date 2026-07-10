AOI NRW: Frank Busemann wird Kampagnengesicht der Innungen

v.l.: Carsten Wrede (Geschäftsführer Agentur Tresohr Studios), Ute Limberg (Geschäftsführerin AOV NRW), Frank Busemann und Stefan Herburg (Geschäftsführer Servicegesellschaft AOS Augenoptiker Service GmbH). Bild: AOV NRW

Ehemaliger Zehnkämpfer begleitet Maßnahmen bis Ende 2027

Die Augenoptikerinnungen in NRW haben Frank Busemann als neues Gesicht ihrer Imagekampagne für die Jahre 2026 und 2027 vorgestellt. Der frühere Zehnkämpfer und Olympiateilnehmer folgt damit auf Ralph Caspers und reiht sich in die Reihe prominenter Unterstützer der Kampagne ein.

Mit der Wahl des ehemaligen Leistungssportlers knüpfen die Innungen in Nordrhein-Westfalen an ihre bisherige Praxis an, bekannte Persönlichkeiten für die Öffentlichkeitsarbeit einzubinden. Zu den früheren Kampagnengesichtern gehörten unter anderem Herbert Knebel, Urs Meier, Norbert Blüm und Stefanie Heinzmann.

Vom Olympiasport in die Öffentlichkeitsarbeit

Frank Busemann gewann 1996 die Silbermedaille im Zehnkampf bei den Olympischen Spielen in Atlanta. Darüber hinaus war er als Leichtathlet erfolgreich und blieb auch nach dem Ende seiner Sportkarriere in den Medien präsent, unter anderem als Moderator und Sportexperte.

Heute ist der 51-Jährige zudem als Redner tätig und beschäftigt sich in seinen Vorträgen mit Themen rund um Leistung, Motivation und Veränderungsprozesse.

Den Auftakt der neuen Imagekampagne bildet ein Auftritt Busemanns beim Verbandstag der Augenoptiker und Optometristen NRW am 15. November 2026 im Kongresszentrum der Westfalenhallen Dortmund. Auf dem „Blick. 2026“ wird er als Speaker auftreten und anschließend für ein Meet & Greet zur Verfügung stehen.