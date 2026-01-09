In eigener Sache: Eine Woche bis zur Opti 2026

VonRedaktion
Cover von FOCUS Augenoptik-Fachmagazin Ausgabe 01/2026
Die neue Ausgabe 01/2026 können Sie sich auch am FOCUS-Stand abholen: Halle C3, Stand 401. Bild: FOCUS

FOCUS – Das Magazin für Erfolg in der Augenoptik ist als Aussteller dabei

Genau eine Woche dauert es noch, bis sich die Tore der Messehallen C1 – C4 der Messe München wieder für Fachpublikum aus der Augenoptik öffnen. Die internationale Messe für Optik & Design, kurz: Opti, steht dann auf dem Programm. Auch FOCUS – Das Magazin für Erfolg in der Augenoptik ist wieder dabei.

Die Besucher der Opti 2026 – 21.000 waren es bei der letzten Ausgabe 2025 –erwartet am Wochenende vom 16. bis 18. Januar neben dem breiten Ausstellerangebot ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Dazu zählen auch eine neue Aktionsfläche rund um das Thema Hörakustik sowie ein Areal, das sich ganz den Kontaktlinsen und dem Thema Sport widmet (FOCUS berichtete).

Besuchen Sie FOCUS an Stand 401 in Halle C3

An Stand 401 in Halle C3 können Sie das Team hinter FOCUS kennenlernen oder sich auch nur die neuste Ausgabe für die Pause vom Messetrubel zwischendurch abholen. Weitere Aktionen erwarten Sie – vorbeikommen lohnt sich definitiv!

