Mido 2026: Top 10 des Sergio Cereda Design Awards stehen fest

Bei der ersten Ausgabe des Sergio Cereda Eyewear Design Award in 2025 konnte Tea Rocco den Sieg für sich verbuchen, der ein Preisgeld von 10.000 US-Dollar beinhaltete. Bild: Mido

Internationale Studierendenauswahl prägt Design-Wettbewerb

Der Sergio Cereda Eyewear Design Award hat die zehn Teilnehmenden bekanntgegeben, die es im Jahr 2026 in die engere Auswahl geschafft haben. Insgesamt gingen 101 studentische Beiträge aus mehreren Ländern für den von der Viva Ross Family Foundation gemeinsam mit der Messe Mido und der Familie Cereda ausgerichteten Wettbewerb ein.

Die Aufgabenstellung orientierte sich in diesem Jahr an den Olympischen Winterspielen Milano Cortina 2026, die vom 6. bis 22. Februar stattfinden. Dementsprechend sollten die Studierenden Brillen- und Sonnenbrillenkonzepte entwickeln, die sich für den Wintersport und extreme Bedingungen eignen und zugleich gestalterische Anforderungen erfüllen.

Sergio Cereda (1935 – 2024) war ein einflussreicher Brillendesigner. Ihm zu Ehren wurde der Wettbewerb 2025 ins Leben gerufen. Bild: Mido

Der Gründer des Awards Harvey Ross erklärte dazu, er sei bewegt vom Engagement junger Designer, die seinen langjährigen Partner Sergio Cereda stolz gemacht hätten. Cereda habe Wert darauf gelegt, dass Gestalter ihre Entwürfe praktisch erleben.

Deutsche Studierende unter den Top 10

Zu den Top 10 gehören Studierende der Libera Accademia di Belle Arti di Brescia, des Savannah College of Art and Design, des Istituto Marangoni sowie der Muthesius Kunsthochschule Kiel.

Die drei bestplatzierten Teilnehmer werden am 31. Januar auf der Bühne der Messe Mido (31. Januar bis 2. Februar) ausgezeichnet und dürfen sich über Preisgelder in Höhe von 10.000, 5.000 und 2.500 US-Dollar freuen. Ergänzt um historische Prototypen von Sergio Cereda werden die Gewinnerentwürfe auch auf der Messe gezeigt.