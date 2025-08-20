Bild: Paul Diaconu from Pixabay

Optometry Giving Sight (OGS) hat den Start seiner „2025 World Sight Day Challenge” angekündigt, die im September und Oktober stattfinden soll. Die Challenge findet in Verbindung mit dem Weltsehkrafttag statt, der dieses Jahr am 9. Oktober und jährlich am zweiten Donnerstag im Oktober begangen wird. Ziel der Challenge ist es, die Mission von OGS zu unterstützen, unkorrigierte Refraktionsfehler durch das Wachstum und die Ausweitung der Optometrie weltweit zu beseitigen.

Während der Challenge sind Optikerpraxen, Optometriestudentengruppen und optometriebezogene Unternehmen eingeladen, Spenden für OGS zu sammeln, um dessen jährliches Förderprogramm zu unterstützen. Seit seiner Gründung hat OGS laut Angaben der Gruppe mehr als 8 Millionen US-Dollar an Fördermitteln für Programme vergeben, die weltweit mehr als 15 Millionen Menschen eine Augenversorgung ermöglicht haben.

„Die World Sight Day Challenge ist unsere größte Spendenaktion des Jahres“, sagte Donna J. Mikulecky, Geschäftsführerin der OGS. „Gerade zu dieser Jahreszeit sehen wir, wie die gesamte Optometrie-Gemeinschaft zusammenkommt, um den dringenden Bedarf an Augenversorgung dort zu unterstützen, wo er am größten ist. „Weltweit leiden mehr als eine Milliarde Menschen an Sehbehinderungen und Blindheit, einfach weil sie keinen Zugang zu Augenuntersuchungen und Brillen haben“, fügte sie hinzu. „Die von uns finanzierten Programme bieten Untersuchungen und Brillen an, fördern aber auch den Aufbau und die Entwicklung des Berufsstands der Optometrie, damit Augenversorgung heute und auch in Zukunft verfügbar ist.“

Die Teilnehmer der Challenge können sich dafür entscheiden, Spendenaktionen in ihren Büros, Schulen und Unternehmen zu sponsern, darunter Aktivitäten wie Tombolas, Kuchenverkäufe, Volksläufe, Büro-Wettbewerbe und andere Aktivitäten, an denen Patienten, Kollegen und die Gemeinde teilnehmen können, so die Gruppe. Weitere Optionen sind die Durchführung einer Online-Spendenaktion oder eine Spende. In diesem Jahr können Optometriepraxen und Optometriestudentengruppen um den Sieg beim neuen Facebook-Thumbs-Up-Throwdown oder beim Wettbewerb um den höchsten Beitrag der OGS konkurrieren, die beide von Dr. Greg Pearl gesponsert werden.

Bis heute hat OGS dabei geholfen, 14 Optometrieschulen zu gründen, 130 Sehzentren zu bauen und mehr als 14.000 Optometrie-Fachkräfte auszubilden – eine Arbeit, die Menschen in mehr als 50 Ländern zugute gekommen ist, wie OGS berichtet.