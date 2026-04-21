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AOI NRW: Sichtbarkeit bei der Gen Z schaffen

VonRedaktion
Junge Menschen aus der Gen Z gemeinsam vor dem Smartphone
Eine neue Recruiting-Kampagne der AOI NRW möchte besonders die Generation Z für den Beruf Augenoptiker begeistern. Bild: A.C./Unsplash

Ausbildungskampagne für Innungsoptiker setzt auf digitale Kanäle

Mit einer neuen landesweiten Kampagne richten sich die Augenoptikerinnungen in Nordrhein-Westfalen gezielt an potenzielle Auszubildende und suchen dort, wo sich die „Generation Z“ häufig informiert. Online wird der Beruf als Teil des Gesundheitswesens mit handwerklichen, technischen und gestalterischen Aspekten vorgestellt.

Die Maßnahme ist Bestandteil der bestehenden Imagekampagne „Innungsoptiker NRW“, mit der die Innungsoptiker ihre Kompetenzen und Leistungen sichtbar machen. Hintergrund ist die Erkenntnis, dass Berufsorientierung zunehmend von Wahrnehmung und klarer Positionierung abhängt. Inhalte, die nicht erklärt oder eingeordnet werden, finden im Wettbewerb um Auszubildende weniger Beachtung. 

Bilder von Reels einer Ausbildungskampagne der AOI NRW
Mit Reels und Online-Audio-Spots sollen junge Menschen angesprochen und moderne Einblicke in den Gesundheitsberuf vermittelt werden. Bild: AOI NRW

Die aktuelle Kampagne greift diesen Zusammenhang auf und vermittelt ein zeitgemäßes Bild der Augenoptik. Dabei richtet sie sich bewusst an die Erwartungen der Generation Z, also den jungen Menschen, die ab Mitte der 1990er Jahre geboren wurden und heute am Übergang von Schule zu Ausbildung oder Studium stehen. Authentische Einblicke anstelle klassischer Inszenierungen oder den Einsatz von Schauspielern, wurden von AOI NRW als Stilmittel dafür gewählt.

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Gemeinsames Engagement der Innungsbetriebe

Kern der Kampagne sind Reels sowie Online-Audio-Spots, die Ende März 2026 produziert wurden und noch im Frühjahr veröffentlicht werden sollen. Die Inhalte sind für die Nutzung auf digitalen Plattformen konzipiert und sollen junge Menschen erreichen, die sich mit einer praxisnahen, handwerklich geprägten Ausbildung auseinandersetzen. Dabei stehen reale Arbeitssituationen und nachvollziehbare Berufswege im Vordergrund.

Getragen wird die Ausbildungskampagne von den Augenoptikerinnungen in Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit den angeschlossenen Innungsbetrieben. Die Beteiligten verstehen die Initiative als Beitrag zur modernen Nachwuchsgewinnung und zur langfristigen Sicherung qualifizierter Fachkräfte für die Augenoptik.

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