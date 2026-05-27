BCLA: Webinar zu Risikokommunikation bei Myopie

In einem BCLA-Webinar zur Risikokommunikation bei Myopie stehen Missverständnisse bei relativen Risiken und praxisnahe Vermittlungsansätze für den Umgang mit Kunden im Mittelpunkt. Bild: Wirestock/Envato

Fortbildung beleuchtet Umgang mit Risiken in der Praxis

Die British Contact Lens Association (BCLA) kündigt ein Webinar zur Risikokommunikation im Myopie-Management an. Die Veranstaltung richtet sich an Fachkräfte der Augenoptik und Augenheilkunde und findet am 9. Juni statt.

Emma Lennox beschäftigt sich in ihrer Forschung mit wirtschaftlichen Auswirkungen und der Lebensqualität bei Myopie. Foto: BCLA

Referentin ist Emma Lennox, Optometrist und Doktorand an der Glasgow Caledonian University. Die Teilnahme ist kostenfrei. Auch Nichtmitglieder können sich für die Veranstaltung in englischer Sprache anmelden.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Risiken im Zusammenhang mit Myopie in der Praxis vermittelt werden. Thematisiert werden unter anderem Zusammenhänge mit Augenerkrankungen wie myopischer Makuladegeneration, Netzhautablösung und Glaukom.

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Wenn Zahlen falsch verstanden werden

Ein Fokus liegt auf der Unterscheidung zwischen relativen und absoluten Risiken. Laut Ankündigung kann eine einseitige Betrachtung relativer Risiken zu Fehlinterpretationen führen. Das Webinar stellt deshalb Ansätze vor, um Risiken verständlicher zu kommunizieren, etwa durch natürliche Häufigkeiten oder visuelle Entscheidungshilfen.

Brad Parkes, Geschäftsführer der BCLA, ordnet das Thema ein: „Eine effektive Kommunikation steht im Mittelpunkt der modernen Augenversorgung. Dieses Webinar greift einen entscheidenden, aber oft vernachlässigten Aspekt des Myopie-Managements auf – die Frage, wie wir Risiken gegenüber Patienten vermitteln.“

Die Anmeldung ist über die Website der BCLA möglich.