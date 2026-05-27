BCLA: Webinar zu Risikokommunikation bei Myopie
Fortbildung beleuchtet Umgang mit Risiken in der Praxis
Die British Contact Lens Association (BCLA) kündigt ein Webinar zur Risikokommunikation im Myopie-Management an. Die Veranstaltung richtet sich an Fachkräfte der Augenoptik und Augenheilkunde und findet am 9. Juni statt.
Referentin ist Emma Lennox, Optometrist und Doktorand an der Glasgow Caledonian University. Die Teilnahme ist kostenfrei. Auch Nichtmitglieder können sich für die Veranstaltung in englischer Sprache anmelden.
Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Risiken im Zusammenhang mit Myopie in der Praxis vermittelt werden. Thematisiert werden unter anderem Zusammenhänge mit Augenerkrankungen wie myopischer Makuladegeneration, Netzhautablösung und Glaukom.
Wenn Zahlen falsch verstanden werden
Ein Fokus liegt auf der Unterscheidung zwischen relativen und absoluten Risiken. Laut Ankündigung kann eine einseitige Betrachtung relativer Risiken zu Fehlinterpretationen führen. Das Webinar stellt deshalb Ansätze vor, um Risiken verständlicher zu kommunizieren, etwa durch natürliche Häufigkeiten oder visuelle Entscheidungshilfen.
Brad Parkes, Geschäftsführer der BCLA, ordnet das Thema ein: „Eine effektive Kommunikation steht im Mittelpunkt der modernen Augenversorgung. Dieses Webinar greift einen entscheidenden, aber oft vernachlässigten Aspekt des Myopie-Managements auf – die Frage, wie wir Risiken gegenüber Patienten vermitteln.“
Die Anmeldung ist über die Website der BCLA möglich.