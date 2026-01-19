Anzeige
Brillen-Profi: Seminar zum Unternehmensverkauf

Brillen-Profi-Unternehmensberater Gerd Philipp Ruiner

Kompakte Inhalte und praxisnahe Orientierung für Inhaber

Brillen-Profi bietet 2026 erneut ein Tagesseminar für Augenoptiker und Hörakustiker an, die sich in den kommenden Jahren mit dem Verkauf ihres Betriebs oder einer Nachfolgeregelung befassen möchten. Das Format richtet sich an Inhaber, die eine Übergabe innerhalb der nächsten ein bis drei Jahre planen. Die Teilnahme steht auch Fachgeschäftsinhabern offen, die nicht Teil der Verbundgruppe sind.

Die Seminare finden an drei Standorten statt: am 25. Februar 2026 in Köln, am 26. Februar 2026 in Mannheim sowie am 23. September 2026 in Magdeburg. Die Veranstaltung vermittelt Wissen zu entscheidenden Schritten im Verkaufs- und Nachfolgeprozess, darunter Vorbereitung, steuerliche Aspekte, Unternehmensbewertung und Übergabe. Geleitet wird das Seminar vom Brillen-Profi‑Nachfolgeexperten Gerd Philipp Ruiner, unterstützt von der Steuerfachwirtin Claudia Auernhammer, die über Expertise im Bereich der Unternehmensnachfolge verfügt. Das Seminar behandelt unter anderem folgende Fragen:

  • Wie lässt sich ein Unternehmensverkauf vorbereiten und optimieren?
  • Wie wird der Unternehmenswert ermittelt und wie stellt sich die aktuelle Marktlage dar?
  • Welche Verkaufsarten existieren und welche steuerlichen Aspekte gelten dabei?
  • Welche Schritte führen vom ersten Gedanken bis zur Vertragsunterzeichnung?
  • Welche Unterstützung bietet Brillen-Profi im Verkaufsprozess?

Weitere Informationen sowie Anmeldemöglichkeiten stellt Brillen-Profi auf Anfrage oder über die bekannten Kommunikationswege bereit.

