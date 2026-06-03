Anzeige
Menicon (Banner)
| |

Arbeitsmarkt in der Augenoptik: Mai 2026 in Zahlen

VonRedaktion
Schild der Agentur für Arbeit
Bild: Björn Wylezich/stock.adobe.com

Geringe Dynamik bei Nachfrage und Arbeitslosigkeit im Jahresvergleich

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren im Mai 2026 in Deutschland 624 Augenoptiker als arbeitslos und 1.117 als arbeitsuchend gemeldet. Die Arbeitslosigkeit unter Augenoptikern (laut Statistik zählen hierzu Fachkräfte, Spezialisten und Experten) stieg damit um 1% gegenüber demselben Vorjahreszeitraum; die Zahl der arbeitsuchenden Augenoptiker stieg um 0,3%. 

Für den zurückliegenden Monat wurden in Deutschland 950 offene Stellen für Augenoptiker gemeldet. Das sind genau 22 offene Stellen mehr als im Vergleichszeitraum Mai 2025 und bedeutet prozentual eine Zunahme um 2,4%.

Anzeige
Essilor (Banner)

Damit bleibt der Arbeitsmarkt insgesamt stabil, mit nur leichten Verschiebungen auf niedrigem Niveau. Sowohl bei der Arbeitslosigkeit als auch bei der Nachfrage nach Fachkräften zeigen sich keine deutlichen Ausschläge, sondern eher marginale Veränderungen im Jahresvergleich.

(Als arbeitsuchend gelten arbeitslose Arbeitsuchende und nicht-arbeitslose Arbeitsuchende.)

Ähnliche Beiträge

  • Arbeitsmarkt in der Augenoptik im November 2024

    Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren im November 2024 in Deutschland 565 Augenoptiker als arbeitslos und 1.045 als arbeitsuchend gemeldet. Die gemessene Arbeitslosigkeit stieg damit um 2,9% gegenüber demselben Vorjahreszeitraum.

  • Arbeitslosenzahlen in der Augenoptik: April 2025

    Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren im April 2025 in Deutschland 617 Augenoptiker als arbeitslos und 1.078 als arbeitsuchend gemeldet. Die Arbeitslosigkeit stieg damit um 7,6%, die Zahl der arbeitsuchenden Augenoptiker nahm um 2,7% zu.

  • Swiss Eye International: Zwei neue Gesichter

    Es gibt zwei neue Gesichter im Außendienst der Swiss Eye International GmbH, die jeweils für die Sportbrillen der Marke Swisseye und die Korrektionsfassungen der Marke Top Look zuständig sind: Sandra Schwertführer und Tim Hoffmeister.

  • Opti 2024: Startschuss für den Sustainability Award

    Opti-Leiterin Cathleen Kabashi ruft einen neuen Nachhaltigkeits-Award für die Augenoptik-Branche ins Leben: „Mit dem Opti Sustainability Award greifen wir wichtige Entwicklungen innerhalb der Branche auf, beweisen uns andererseits als Impulsgeber. Es heißt für jeden einzelnen Branchenteilnehmer: Machen, statt reden.“

  • OHI: Wiener Myopie-Kongress bringt alle zusammen

    Am Samstag, den 8. Juni findet der Österreichische Myopie-Kongress 2024 in der Wiener Urania statt. Bei der Tagung von Augenoptikern, Augenärzten, Optometristen und Orthopthisten werden neue Strategien und aktuelle Studienlagen zur Verlangsamung der Progression einer Myopie thematisiert.