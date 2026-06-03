Arbeitsmarkt in der Augenoptik: Mai 2026 in Zahlen

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Geringe Dynamik bei Nachfrage und Arbeitslosigkeit im Jahresvergleich

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren im Mai 2026 in Deutschland 624 Augenoptiker als arbeitslos und 1.117 als arbeitsuchend gemeldet. Die Arbeitslosigkeit unter Augenoptikern (laut Statistik zählen hierzu Fachkräfte, Spezialisten und Experten) stieg damit um 1% gegenüber demselben Vorjahreszeitraum; die Zahl der arbeitsuchenden Augenoptiker stieg um 0,3%.

Für den zurückliegenden Monat wurden in Deutschland 950 offene Stellen für Augenoptiker gemeldet. Das sind genau 22 offene Stellen mehr als im Vergleichszeitraum Mai 2025 und bedeutet prozentual eine Zunahme um 2,4%.

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Damit bleibt der Arbeitsmarkt insgesamt stabil, mit nur leichten Verschiebungen auf niedrigem Niveau. Sowohl bei der Arbeitslosigkeit als auch bei der Nachfrage nach Fachkräften zeigen sich keine deutlichen Ausschläge, sondern eher marginale Veränderungen im Jahresvergleich.

(Als arbeitsuchend gelten arbeitslose Arbeitsuchende und nicht-arbeitslose Arbeitsuchende.)