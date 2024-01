KI, KI, KI … und sonst so?

Katja Schmelzing

General Managerin DACH Johnson & Johnson Vision

„Digitalisierung und KI ermöglichen in Zukunft, Kontaktlinsen noch stärker zu personalisieren und viele Prozesse in der Fertigung, Beratung und Anpassung effizienter und kundenorientierter zu gestalten: etwa durch den Einsatz KI-gestützter Anamnese, durch Online-Screening und digitale Refraktion. Kontaktlinsenspezialistinnen und -spezialisten benötigen dafür eine umfassende Aus- und Weiterbildung, profitieren aber auch in vielerlei Hinsicht davon: Sie verfügen über mehr Daten, können dem Fachkräftemangel durch automatisierte Prozesse entgegenwirken und sich gleichzeitig stärker auf ihre Kundinnen und Kunden konzentrieren. Nicht zuletzt können sie mit digitalen Services ihre Kundenorientierung, ihre Schnelligkeit und Flexibilität und auch ihren Umsatz steigern. So sollten wir die in Deutschland 6 Mio. an Kontaktlinsen-Interessierten bis 2030 gemeinsam in treue Kontaktlinsen-Kunden umwandeln können.“