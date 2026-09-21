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Bausch + Lomb: Auszeichnung beim Gesundheits-Award 2026

VonRedaktion
Ralf Felix Gotter von Bausch + Lomb zeigt die Auszeichnung Deutscher Gesundheits-Award 2026
Ralf Felix Gotter nahm die Auszeichnung für Bausch + Lomb in Berlin entgegen. Foto: Bausch + Lomb

Verbraucher bewerten Angebot, Service und Empfehlung

Bei einer bundesweiten Verbraucherbefragung zur Gesundheitsbranche hat Bausch + Lomb in der Kategorie Kontaktlinsen-Hersteller den ersten Platz erreicht. Vergeben wurde die Auszeichnung im Rahmen des Deutschen Gesundheits-Awards 2026, den das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) gemeinsam mit dem Nachrichtensender ntv ausrichtet.

Bausch + Lomb setzte sich unter sieben bewerteten Kontaktlinsen-Herstellern mit ausreichender Zahl an Kundenmeinungen durch. Das Unternehmen belegte in den Bereichen Angebot, Kundenservice und Weiterempfehlung jeweils den ersten Platz.

„Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg und sind stolz darauf, den Deutschen Gesundheits-Award als Gesamtsieger in der Kategorie Kontaktlinsen-Hersteller entgegennehmen zu dürfen. Dass unsere Kunden uns in drei von vier Bewertungskriterien auf den ersten Platz gewählt haben, ist eine großartige Anerkennung für unser Team und unsere tägliche Arbeit. Gleichzeitig wissen wir, dass ein solcher Erfolg vor allem das Vertrauen unserer Kunden widerspiegelt – dafür sind wir sehr dankbar. Die Auszeichnung ist für uns Ansporn, unseren hohen Anspruch an Produktangebot und Kundenservice weiter einzulösen“, sagt Ralf Felix Gotter, Senior BU Director Vision Care DACH bei Bausch + Lomb.

43.000 Kundenurteile als Grundlage

Der Deutsche Gesundheits-Award basiert auf einer Verbraucherbefragung mit rund 43.000 Kundenurteilen. Untersucht wurden die Kriterien Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot, Kundenservice sowie die Bereitschaft zur Weiterempfehlung.

Auszeichnung Deutscher Gesundheits-Award 2026 mit Aufschrift Bausch + Lomb als Gesamtsieger
Der Deutsche Gesundheits-Award 2026 wird vom Deutschen Institut für Service-Qualität und ntv vergeben. Foto: Bausch + Lomb

Nach Angaben des DISQ wurden in diesem Jahr 566 Gesundheitsanbieter aus 70 Branchen betrachtet. In die Einzelauswertung flossen 550 Unternehmen ein, die jeweils mindestens 100 Kundenmeinungen erreichten.

Die Preisverleihung fand in der Station Berlin statt. Die Auszeichnungen wurden von Brigitte Zypries, Bundeswirtschaftsministerin a. D. und Beiratsvorsitzende des DISQ, an die Preisträger übergeben.

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