Zeit für die Linse, die alles vereint!

Begeistern Sie Ihre Kunden und bringen Sie Ihr Geschäft weiter. Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY High Performance Tageslinsen aus Silikon-Hydrogel vereinen bahnbrechende Technologien für Komfort und Feuchtigkeit mit einem vollständigen Design – für ein ganz neues Tragegefühl. Setzen Sie die Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY in Szene und profitieren Sie von der Tageslinsen-Saison. Bausch + Lomb bietet Ihnen dafür eine umfangreiche Abverkaufs-Unterstützung.

Mit der Bausch + Lomb ULTRA ONE DAY entscheiden für eine Ein-Tages-Kontaktlinsen aus Silikon-Hydrogel, die alles vereint:

KOMFORT, FEUCHTIGKEIT, GESUNDHEIT und DESIGN.

16 STUNDEN KOMFORT – Die Advanced MoistureSeal ® und die ComfortFeel Technologien arbeiten als ein vollständiges System zusammen, um einen überragenden Tragekomfort für volle 16 Stunden zu liefern

– Die Advanced MoistureSeal und die ComfortFeel Technologien arbeiten als ein vollständiges System zusammen, um einen überragenden Tragekomfort für volle 16 Stunden zu liefern HÖCHSTE FEUCHTIGKEIT UND HÖCHSTE FEUCHTIGKEITSSPEICHERUNG * – Die Advance MoistureSeal ® Technologie liefert 55 % Wassergehalt und bewahrt 96 % Feuchtigkeit der Linse für langes, komfortables Kontaktlinsentragen

* – Die Advance MoistureSeal Technologie liefert 55 % Wassergehalt und bewahrt 96 % Feuchtigkeit der Linse für langes, komfortables Kontaktlinsentragen UV-SCHUTZ **

** HOHE SAUERSTOFFDURCHLÄSSIGKEIT FÜR HELLE, GESUND AUSSEHENDE AUGEN (134 Dk/t bei -3,00 dpt)

(134 Dk/t bei -3,00 dpt) EINFACHE HANDHABUNG – Einfach auf- und abzusetzen

– Einfach auf- und abzusetzen HIGH DEFINITION OPTIK – Sphärische Aberrationskontrolle für scharfe Sicht, sogar beim Autofahren in der Nacht

– Sphärische Aberrationskontrolle für scharfe Sicht, sogar beim Autofahren in der Nacht UNIVERSELLE PASSFORM – Eine Basiskurve und ein Durchmesser für Einfachheit in der Erstanpassung und beim Produktwechsel

– Eine Basiskurve und ein Durchmesser für Einfachheit in der Erstanpassung und beim Produktwechsel MIT DER ZUFRIEDENHEITSGARANTIE von Bausch + Lomb

Nutzen Sie den saisonalen Schwerpunkt und machen Sie jetzt Ihre Kunden auf Tageslinsen aufmerksam. Bausch + Lomb bietet Ihnen für die Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY ein umfassendes Werbepaket für große und kleine Flächen, für drinnen und für draußen – auch für Ihr Geschäft ist etwas Passendes dabei. Gerne unterstützen wir Sie auch in Ihren Social Media-Aktivitäten! Für Details kontaktieren Sie Ihren Bausch + Lomb Gebietsmanager!

Mehr Informationen zu der Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY finden Sie hier.

*Vs. Dailies Total1® und Acuvue® Oasys 1-Day Kontaktlinsen.

**UV-absorbierende Kontaktlinsen sind KEIN Ersatz für schützende UV-absorbierende Augengläser wie UV-absorbierende Schutzbrillen oder Sonnenbrillen, weil sie das Auge und die Augenumgebung NICHT vollständig abdecken. Sie sollten weiterhin zusätzlich eine UV-absorbierende Brille tragen, wie von Ihrem Kontaktlinsenspezialisten empfohlen.