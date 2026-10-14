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Brillen-Mosqua: Verkehrsminister unterstützt Spendenaktion

VonRedaktion
Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (links) steht neben Markus Stammberger (rechts) im Geschäft von Brillen-Mosqua
v.l.: Bundesverkehrsminister Steffen Bilger mit Markus Stammberger. Foto: Brillen-Mosqua

Sammlung gebrauchter Brillen läuft bis Ende November

Nicht mehr genutzte Brillen für einen guten Zweck sammeln: Dafür engagiert sich das Ludwigsburger Augenoptikunternehmen Brillen-Mosqua erneut gemeinsam mit Unterstützern aus Politik und Kommunen. Auch Bundesverkehrsminister Steffen Bilger begleitet die vor 14 Jahren von Augenoptiker Markus Stammberger ins Leben gerufene Initiative. Schirmherr der Aktion ist Jürgen Kessing, Oberbürgermeister von Bietigheim-Bissingen.

Gesammelt werden nicht mehr getragene Brillen, die aufbereitet und anschließend weitergegeben werden. In diesem Jahr sind die Spenden für Afrika bestimmt.

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Seit Jahren von Politik und Kommune begleitet

„Jede gespendete Brille kann einen wertvollen Beitrag leisten, um Menschen zu besserem Sehen zu verhelfen. Es freut mich, dass Steffen Bilger unsere Aktion seit Jahren zuverlässig unterstützt“, sagt Initiator Markus Stammberger, Geschäftsführer von Brillen-Mosqua.

Brillen-Mosqua nimmt die Spenden noch bis Ende November entgegen. Nicht mehr benötigte Brillen können in der Myliusstraße in Ludwigsburg abgegeben werden. Für jede abgegebene Brille erhalten Spender einen Gutschein inklusive biometrischer Augenvermessung.

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