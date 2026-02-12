Anzeige
| |

Brillen-Profi: Gründungsworkshop für Augenoptiker

VonRedaktion
Geschäftsleute während eines Workshops
Brillen-Profi veranstaltet wieder seinen etablierten Workshop für Existenzgründer in der Augenoptik. Bild: Envato/GeorgeRudy

Seminar in Ulm thematisiert professionelle Vorbereitung zur Selbständigkeit

Brillen-Profi bietet erneut einen eintägigen Gründungsworkshop für Augenoptiker an, der praxisnah auf die Vorbereitung einer Unternehmensgründung eingeht. Das Seminar richtet sich an Personen, die ein eigenes Geschäft planen, eine Übernahme vorbereiten oder sich in den ersten beiden Jahren ihrer Selbständigkeit befinden. 

Unternehmensberater Gerd Philipp Ruiner begleitet die Teilnehmenden am 8. April in Ulm durch wesentliche Schritte der Gründungsplanung. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Marktanalyse, Geschäftsplanung, Führungskompetenzen sowie betriebswirtschaftliche Grundlagen. Brillen-Profi betont, dass die Teilnahme an dem etablierten Format auch unabhängig von einer Partnerschaft mit dem Serviceverbund möglich ist.

