Brillen-Profi: Optometrie im Mittelpunkt der Thementage 2025

Branchenexpertin Petra Lindner moderierte bei der Brillen-Profi-Roadshow 2025 das Optometrie-Schwerpunktthema. Foto: Brillen-Profi

Erfolgreiche Roadshow in fünf deutschen Städten

Mit einem Schwerpunkt auf Optometrie und praxisorientierte Lösungen verzeichneten die Thementage 2025 von Brillen-Profi einen hohen Zuspruch. Rund 200 Mitglieder nahmen an der Roadshow in Dortmund, Hamburg, Leipzig, München und Stuttgart teil. Die meisten Standorte waren frühzeitig ausgebucht.

Unter dem Motto „Survival-Guide durch den Optometrie-Dschungel“ bot die Veranstaltung Fachvorträge, Diskussionen und Geräte-Tests. Moderiert wurde der Optometrie-Block von Petra Lindner, die in ihrer Keynote konkrete Empfehlungen für die strategische Weiterentwicklung optometrischer Angebote gab.

Die eingeladenen Industriepartner Visionix, Oculus, Mirantus und Ocumeda präsentierten Ansätze für eine medizinisch fundierte Augengesundheitsvorsorge. Die Mitglieder des Augenoptikerverbundes konnten die Konzepte direkt an Geräten testen. Ein neues Beratungsprofil, das erstmals auf der Opti 2026 in München präsentiert wird, stellte die Marketingagentur To.Eyes vor.

Anzeige

Führungswechsel und neue Strategien

Für Überraschung sorgte die Ankündigung von Gerhard Langseder, die Geschäftsführung zum 1. Januar 2026 an Bastian Schnuchel zu übergeben. Schnuchel ist Gründer und bisheriger Geschäftsführer der Verbundtochter To.Eyes. Langseder wird noch ein Jahr lang beratend tätig sein.

Zudem stellte Geschäftsführer Norbert Rehle ein Nachfolge-Konzept vor, das den Erhalt des augenoptischen Mittelstands ohne Investoren sichern soll. Weitere Impulse gab Dr. Janika Jürgens mit einem Vortrag zu internationalen Kooperationen.