CooperVision: Andreas Sudrow wird neuer General Manager

Andreas Sudrow. Foto: CooperVision

Bedeutender Wechsel in der Geschäftsführung des D-A-CH-Teams bei CooperVision

CooperVision gibt einen bedeutenden Wechsel in der Geschäftsführung des D-A-CH-Teams bekannt. Nach acht Jahren engagierter und erfolgreicher Arbeit hat Johannes Zupfer, bisheriger Geschäftsführer von CooperVision D-A-CH, das Unternehmen Anfang Januar 2025 verlassen, um eine neue berufliche Herausforderung außerhalb von CooperVision anzunehmen. Er übergibt die Geschäftsführung an Andreas Sudrow, der seit vielen Jahren in Schlüsselpositionen bei CooperVision tätig ist und umfassende Erfahrung mitbringt.



Unter der Leitung von Johannes Zupfer arbeitete das D-A-CH-Team partnerschaftlich mit augenoptischen Fachbetrieben zusammen, entwickelte innovative Lösungen, baute Marktanteile aus, verhalf der Kontaktlinse zu mehr Sichtbarkeit und verbesserte das Kundenerlebnis nachhaltig. „Wir sind traurig, dass uns Johannes Zupfer nach vielen erfolgreichen Jahren der Zusammenarbeit verlässt, und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute“, sagt Christine Chantrain, Regional Director BENEDACH von CooperVision. „Gleichzeitig freuen wir uns, dass wir mit Andreas Sudrow einen erfahrenen und engagierten Nachfolger aus unseren eigenen Reihen gewinnen konnten, der die Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kunden weiter intensivieren wird. Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft und sind überzeugt, dass wir gemeinsam mit ihm an der Spitze neue Chancen ergreifen werden, um unsere Marktpräsenz in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter zu stärken,“ ergänzt sie.



Andreas Sudrow verfügt über umfassende Management-Erfahrung, die er in früheren Jahren in leitenden Positionen bei Masterlease Germany und SEAT Deutschland erworben hat. Dort entwickelte er besondere Kompetenzen in den Bereichen Customer Experience und operative Exzellenz. Seit seinem Eintritt bei CooperVision im Jahr 2013 hat der 45-Jährige in verschiedenen Schlüsselbereichen des Unternehmens beeindruckende Ergebnisse erzielt. Dazu gehörten Führungspositionen in der Customer Experience-Abteilung, im Vertrieb und in der strategischen Partnerschaftsarbeit für die EMEA-Region. „Sein klarer Fokus darauf, die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden zu verstehen und zu erfüllen, wird die Ausrichtung und Partnerschaften in der D-A-CH-Region zukünftig weiter voranbringen“, so Chantrain.