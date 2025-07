Visibilia: Startschuss für Kappa-Eyewear

Nicht fehlen darf am Bügel das ikonische Logo der Marke. Bild: Visibilia

Erste Brillenkollektion aus neuer Zusammenarbeit

Die italienische Traditionsmarke Kappa kehrt mit einer neuen Identität und einem neuen Design auf den weltweiten Brillenmarkt zurück. In enger Zusammenarbeit mit dem Produkt- und Designteam von Visibilia wurde in den vergangenen zehn Monaten intensiv geplant und kreativ entwickelt. Die erste Kollektion aus der neuen Partnerschaft ist in die drei Hauptsegmente Casual, Streetwear und Sportive unterteilt, die die Kernwerte der Marke und die dynamische Vision verkörpern.

Der stilistische Schwerpunkt liegt auf Acetatfassungen in klassischen Havanna- und Schwarztönen, aber auch auf modernen Pastelltönen und transluzenten Ausführungen. Das Design richtet sich an modernen Retroformen aus, ergänzt durch eine reiche Auswahl an Metallmodellen, darunter auch sportive Varianten mit kräftigen Farbakzenten.

Die offizielle Markteinführung ist für den 1. August geplant, während die erste internationale Präsentation auf der Fachmesse Silmo 2025 in Paris stattfinden wird. Ralf Kmoch, Geschäftsführer Visibilia: „Durch eine spannende und von Visibilia konsequent umgesetzte Markenphilosophie, kreativem und marktnahen Design, wird Kappa Eyewear neuen Raum und hohe Aufmerksamkeit schaffen. Unsere selektive Vertriebsstrategie, Verlässlichkeit und Service werden ein Übriges mit unserem großartigen Team dazu beitragen. Wir sind hochmotiviert und freuen uns auf die Challenge.“