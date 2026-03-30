Anzeige
| |

CooperVision: Impulse zum World Contact Lens Day 2026

VonRedaktion
Illustration der historischen Figur Leonard da Vinci mit Kontaktlinse auf dem Finger und typografischer Hinweis auf den World Contact Lens Day 2026
Der Kontaktlinsenhersteller CooperVision nutzt den historischen Bezug Leonardo da Vincis als narrativen Einstieg in eine Kampagne zum World Contact Lens Day. Bild: CooperVision

Internationaler Aktionstag schafft Potenzial für neue Beratungssituationen

Am 15. April wird weltweit der World Contact Lens Day begangen. CooperVision nutzt den Aktionstag, der auf den Geburtstag Leonardo da Vincis fällt, um mit einer neuen Kampagne die Bedeutung moderner Kontaktlinsenversorgung hervorzuheben. 

Initiiert wurde der World Contact Lens Day vom europäischen Verband der Kontaktlinsen- und Pflegemittelhersteller Euromcontact, der dem augenoptischen Fachhandel damit eine zusätzliche Möglichkeit eröffnet, das Thema Kontaktlinsen stärker in den Fokus zu rücken und neue Beratungssituationen zu schaffen. Der Termin fällt auf den Geburtstag von Leonardo da Vinci, dessen optische Studien als frühe Grundlage der Kontaktlinsenidee gelten.

Anzeige
Essilor (Banner)

CooperVision stellt zum Aktionstag kostenfreie Materialien wie Poster, digitale Assets und Textbausteine bereit, um die Sichtbarkeit im Fachhandel zu erhöhen und Endverbraucher dazu zu motivieren, sich intensiver oder erstmals mit Kontaktlinsen zu beschäftigen.

Ähnliche Beiträge

  • Modo: Über 1 Mio. Kindern geholfen

    Zum World Sight Day 2021 am 14. Oktober gab Brillenhersteller Modo Eyewear einen Zwischenstand zum Kinder-Hilfsprogramm „Buy a Frame – Help a Child See“.

  • EssilorLuxottica: Umsatzwachstum in allen Regionen

    EssilorLuxottica gab bekannt, dass für das dritte Quartal 2024 ein Umsatz von 6.437 Mio. € erreicht wurde, was einer Steigerung von 4,0% gegenüber demselben Vorjahreszeitraum (bei konstanten Wechselkursen) entspricht.

  • DBSV: Unfallrisiko E-Roller

    Mit Hilfe des Blinden- und Sehbehindertenverbandes (DBSV) wurde die Stadt Münster verklagt: Es geht um das Unfallrisiko durch beliebig abgestellte E-Roller.

  • Eschenbach: Virtual Try-On mit Partner Fittingbox

    Die Eschenbach Optik GmbH macht ihr gesamtes Eyewear-Portfolio im 3D-Format für die virtuelle Anprobe verfügbar. Dafür kooperiert das Unternehmen mit FittingBox, einem führenden Anbieter für innovative Anprobetechnologie.