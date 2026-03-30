CooperVision: Impulse zum World Contact Lens Day 2026

Der Kontaktlinsenhersteller CooperVision nutzt den historischen Bezug Leonardo da Vincis als narrativen Einstieg in eine Kampagne zum World Contact Lens Day. Bild: CooperVision

Internationaler Aktionstag schafft Potenzial für neue Beratungssituationen

Am 15. April wird weltweit der World Contact Lens Day begangen. CooperVision nutzt den Aktionstag, der auf den Geburtstag Leonardo da Vincis fällt, um mit einer neuen Kampagne die Bedeutung moderner Kontaktlinsenversorgung hervorzuheben.

Initiiert wurde der World Contact Lens Day vom europäischen Verband der Kontaktlinsen- und Pflegemittelhersteller Euromcontact, der dem augenoptischen Fachhandel damit eine zusätzliche Möglichkeit eröffnet, das Thema Kontaktlinsen stärker in den Fokus zu rücken und neue Beratungssituationen zu schaffen. Der Termin fällt auf den Geburtstag von Leonardo da Vinci, dessen optische Studien als frühe Grundlage der Kontaktlinsenidee gelten.

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CooperVision stellt zum Aktionstag kostenfreie Materialien wie Poster, digitale Assets und Textbausteine bereit, um die Sichtbarkeit im Fachhandel zu erhöhen und Endverbraucher dazu zu motivieren, sich intensiver oder erstmals mit Kontaktlinsen zu beschäftigen.