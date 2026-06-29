CooperVision: Neue Webinar-Reihe zu Kontaktlinsen

v.l.: Katharina Hohm, Professional Affairs Consultant und Referentin von CooperVision, gemeinsam mit Katharina Manz, B.Sc. Augenoptik/Optometrie. Foto: CooperVision

Fortbildungskalender startet ins zweite Halbjahr

CooperVision setzt seine Webinar-Reihe für Augenoptiker fort. Die kostenfreien Online-Schulungen behandeln Themen wie Kontaktlinsenanpassung, Myopie‑Management und Versorgungskonzepte. Neue Termine bis Ende 2026 sind bereits verfügbar.

Nach Angaben des Kontaktlinsenherstellers nahmen in den ersten Monaten 2026 mehrere hundert Fachkräfte teil. Inhalte reichten von Grundlagen bis zu aktuellen Entwicklungen bei Kontaktlinsen.

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Die kommenden Veranstaltungen decken unterschiedliche Erfahrungsstufen ab. Geplant sind unter anderem Webinare zu multifokalen Kontaktlinsen, zur Versorgung presbyoper Kunden sowie zum Myopie‑Management bei Kindern und Jugendlichen. Neben theoretischen Inhalten werden auch Praxisaspekte wie Anpassung und Beratung behandelt.

Als Referenten sind unter anderem Dr. Michael Bärtschi und Prof. Dr. Hans‑Jörg Grein vorgesehen. Ergänzend bietet CooperVision eine Online‑Lernplattform mit weiteren Schulungsinhalten an.