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FSAO Jena: 24 Absolventen erhalten Doppelabschluss

VonRedaktion
24 Absolventen der Fachschule für Augenoptik „Hermann Pistor“ in Jena halten freudig ihre Abschlusszeugnisse in Händen
Die glücklichen Absolventen des Jahrgangs FSAO24 halten ihre Zeugnisse in Händen. Foto: FSAO Jena

Meisterbrief und Fachschulabschluss öffnen neue Perspektiven

Mit dem erfolgreichen Abschluss des Jahrgangs FSAO24 hat die Fachschule für Augenoptik „Hermann Pistor“ in Jena 24 neue Fach- und Führungskräfte für die Augenoptikbranche verabschiedet. Nach zwei Jahren Vollzeitausbildung erhielten die Absolventen sowohl den Abschluss als staatlich geprüfter Augenoptiker als auch den Meisterbrief im Augenoptiker-Handwerk.

Die Doppelqualifikation verbindet fachliche Kenntnisse mit betriebswirtschaftlichen und unternehmerischen Inhalten. Der Meisterabschluss ist dem Deutschen Qualifikationsrahmen auf Niveau 6 zugeordnet und berechtigt zum Führen des Titels „Bachelor Professional in Augenoptik“.

Eine Ausbildung mit langer Tradition

Seit 1991 haben nach Angaben der Fachschule mehr als 1.400 Augenoptiker ihre Meisterprüfung vor den Prüfungsausschüssen der Handwerkskammer für Ostthüringen abgelegt. Die Einrichtung zählt damit zu den etablierten Ausbildungsstätten der Branche.

Als Jahrgangsbester wurde Estelle Pannasch ausgezeichnet. Mit einem Notendurchschnitt von 1,3 an der Fachschule sowie der Bewertung „Sehr gut“ in drei von vier Teilen der Meisterprüfung erhielt Pannasch zusätzlich den Top-Job-Preis von Carl Zeiss Vision.

Von links: Götz Patzer, Schulleiter des SBSZ Jena-Göschwitz, die Jahrgangsbeste Absolventin des Jahrgangs FSAO24 der Fachschule für Augenoptik „Hermann Pistor“ in Jena Estelle Pannasch und Udo Ritter, Vizepräsident der Handwerkskammer für Ostthüringen
v.l.: Götz Patzer, Schulleiter des SBSZ Jena-Göschwitz, die Jahrgangsbeste Estelle Pannasch, Udo Ritter, Vizepräsident der Handwerkskammer für Ostthüringen. Foto: FSAO Jena

„Ich habe mit diesen Auszeichnungen und so viel Lob nicht gerechnet. In meiner Klasse gibt es so viele herausragende Mitschülerinnen und Mitschüler, dass es für mich eine große Überraschung war, als Jahrgangsbeste ausgezeichnet zu werden“, sagte Pannasch nach der Ehrung.

Zusätzliche Förderung für angehende Unternehmer

Für die Absolventen gibt es mittlerweile auch verbesserte finanzielle Unterstützung in Thüringen. Der Meisterbonus des Freistaats wurde auf 2.000 € angehoben. Die Meistergründungsprämie für Betriebsgründungen oder Betriebsübernahmen beträgt nun 10.000 €.

Mit ihrem Doppelabschluss stehen den Absolventen verschiedene berufliche Wege offen – von Fach- und Führungsaufgaben in Augenoptikbetrieben bis hin zur Gründung oder Übernahme eines eigenen Unternehmens.

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