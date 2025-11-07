Landesinnung Hessen: Vorstand neu aufgestellt

Martin Bössenrodt ist neuer Vorstandsvorsitzender der Landesinnung für das Augenoptikerhandwerk in Hessen. Foto: Andreas Friedrich/SWAV

Martin Bössenrodt übernimmt Vorsitz, Benjamin Weis rückt nach

Die Landesinnung für das Augenoptikerhandwerk in Hessen hat ihren Vorstand neu besetzt. Im Rahmen der Innungsversammlung am 24. September wurde Martin Bössenrodt aus Weiterstadt zum neuen Landesinnungsobermeister gewählt. Er folgt auf Monika Rasche-Vitallowitz und übernimmt das Amt bis zum Ende der laufenden Wahlperiode im Jahr 2027. Benjamin Weis aus Buseck wurde als weiteres Vorstandsmitglied bestätigt.

Martin Bössenrodt ist Augenoptikermeister und seit 2019 Inhaber von Pust Brillenmode und Kontaktlinsen in Weiterstadt. Er ist Vorstandsmitglied der Landesinnung, Delegierter im Südwestdeutschen Augenoptiker- und Optometristen-Verband (SWAV) sowie Ersatzdelegierter beim Zentralverband (ZVA). Neben seinem Beruf übernimmt Bössenrodt ehrenamtliche Aufgaben, unter anderem als Ausbildungsleiter und Vorstandsmitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr Weiterstadt sowie im örtlichen Schützenverein.

Erstmals in den Vorstand der Landesinnung gewählt wurde Benjamin Weis. Foto: KD Busch/SWAV

Benjamin Weis, Augenoptikermeister und Inhaber von Optik Weis in Buseck, wurde erstmals in den Vorstand der Landesinnung gewählt. Er ist seit mehreren Jahren als Delegierter im SWAV tätig und engagiert sich im Gewerbeverein seiner Heimatstadt.