CooperVision: Schulferien-Kampagne „Hurra, die Schule ist aus!“

Die Kampagne „Hurra, die Schule ist aus!“ wird zur Sommerferienzeit lanciert, die für Augenoptiker tendenziell mit schwächerem Umsatz verbunden ist. Bild: CooperVision

Aufmerksamkeit auf den stationären Handel lenken

Sommerferien sind für die meisten Kinder mit unbeschwerter Freizeit verbunden. Hinzu kommt, dass Eltern in der Zeit eher keine Untersuchungstermine zur Augenkontrolle vereinbaren. Die Schulferien-Kampagne „Hurra, die Schule ist aus!“ von CooperVision will diese Versorgungslücke nun schließen.

Bei Kindern schreitet eine Kurzsichtigkeit besonders rasch voran. Sechs Wochen Sommerferien ohne Augenkontrolle seien unter diesem Aspekt eine lange Zeit, erklärt der Kontaktlinsenhersteller: „Eine frühzeitig erkannte Myopie kann hingegen mit den richtigen Maßnahmen, gerade in jungen Jahren in ihrem Fortschreiten gehemmt werden.“

Cashback-Aktion und Malwettbewerb

Im Rahmen der Kampagne gibt es Poster, Schaufensteraufkleber und Stoffbanner in bunten kindgerechten Farben, um die Aufmerksamkeit auf den stationären Handel zu lenken. Eine Cashback-Aktion für Erstanpassungen der „MiSight 1 day“-Einmalkontaktlinse soll ein zusätzlicher Anreiz für Eltern sein, sich mit den Themen Augenkontrolle, Erstanpassung und Kontaktlinsen für ihre Kinder zu befassen, und zudem auch neue Kunden gewinnen und langfristig an den teilnehmenden Händler binden. Aktionszeitraum der Cashback-Aktion in Deutschland und Österreich ist 8. Juli bis 31. Dezember 2024. In der Schweiz läuft die Aktion bis 31. Oktober.

Um auch Kinder spielerisch an das Thema Augengesundheit heranzuführen, veranstaltet CooperVision zusätzlich einen Malwettbewerb. Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren können unter dem Motto „Mein schönster Augenblick“ ihr Bild einschicken und ein hochwertiges Malset gewinnen. Zusätzlich werden die Gewinnerbilder in einem Jahreskalender 2025 veröffentlicht, den die Gewinner und teilnehmenden Augenoptiker als Geschenke für ihre großen und kleinen Kunden erhalten.