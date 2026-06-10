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DaTE: Ausstellerliste für 2026 veröffentlicht

VonRedaktion
Messegeschehen auf der Brillenmesse DaTE
Die DaTE kündigt Aussteller und neue Inhalte für die kommende Ausgabe der Messe im September an. Foto: DaTE

Eyewear-Messe in Neapel öffnet Anmeldung für Fachbesucher

Die Vorbereitungen für die Fachmesse DaTE 2026 in Neapel schreiten voran. Die vollständige Ausstellerliste ist inzwischen online verfügbar. Parallel dazu hat die Besucherregistrierung für Augenoptiker, Einkäufer und weitere Fachbesucher begonnen.

Die Veranstaltung findet vom 12. bis 14. September im Salone Margherita statt. Gezeigt werden Brillenkollektionen unabhängiger Marken, ergänzt durch Formate für Austausch und Branchenkontakte. 

Mehr Ausstellerinteresse und neue Inhalte

Nach Angaben der Veranstalter war die Ausstellungsfläche frühzeitig ausgebucht, was auf ein anhaltendes Interesse an der Veranstaltung hindeutet. Erstmals wird 2026 auch der Bereich ophthalmische Gläser eingebunden, um das Spektrum der Messe zu erweitern.

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Zudem wurde der Zeitplan angepasst: Am Samstag beginnt die Messe um 14 Uhr, am Sonntag ist sie von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Montag von 10 bis 14 Uhr. Eine Verlängerung am letzten Tag ist auf Anfrage möglich.

Brillenfassungen auf der Brillenmesse DaTE
Brillenkollektionen unabhängiger Labels zeigt die Messe dieses Jahr in Neapel. Foto: DaTE

Branchenplattform setzt auf Austausch und Internationalität

Bestätigt ist auch eine Abendveranstaltung am 12. September, die den informellen Austausch ergänzen soll. Bereits im Vorjahr hatte dieses Format stattgefunden. 

DaTE-Präsident Davide Degl’Incerti Tocci erklärte: „Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung von DaTE, insbesondere in einer sensiblen Phase für den Markt, sowohl in Italien als auch international.“ Er verwies zudem auf die Zusammenarbeit mit der Italian Trade Agency (ITA), über die rund 30 Einkäufer aus Europa und dem Mittelmeerraum nach Neapel eingeladen werden sollen.

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