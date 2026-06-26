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Charmant: Brillenlizenz mit Elle bis 2031 verlängert

VonRedaktion
Im Jahr des 30-jährigen Bestehens erneuern der Brillenhersteller Charmant und das Mode- und Medienunternehmen Elle ihre Lizenz um weitere fünf Jahre. Bild: Charmant

Kooperation besteht seit 30 Jahren

Die Zusammenarbeit zwischen der Damenmodemarke Elle und der Charmant Group wird fortgesetzt. Beide Partner haben anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Zusammenarbeit ihre Lizenzvereinbarung für Brillenkollektionen bis 2031 verlängert.

Visual zu 30 Jahre Charmant-Kooperation mit Elle
Bild: Charmant

Der Brillenhersteller Charmant setzt seit drei Jahrzehnten die Designsprache der Marke Elle in Korrektionsfassungen und Sonnenbrillen um. Teil der neuen Vereinbarung ist weiterhin die internationale Vermarktung der Kollektionen. Eigentümerin der Marke Elle ist die Lagardère Group.

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„Elle ist nicht nur eine Ikone für Eleganz und einen unverwechselbaren persönlichen Stil, sondern verfügt auch über ein reiches Erbe und prägt bis heute Mode und Geschmack“, erklärt Koji Horikawa, Präsident und CEO der Charmant Group. „Wir freuen uns über die Verlängerung unserer Lizenzvereinbarung mit Lagardère Active Enterprises und darauf, Menschen weltweit auch künftig zu inspirieren.“

„Seit mehr als 30 Jahren vereint unsere Partnerschaft mit Charmant Kreativität, exzellente Produkte und eine gemeinsame Vision von zugänglicher Mode und Lifestyle. Die Vertragsverlängerung unterstreicht die Stärke einer langjährigen Zusammenarbeit, die sich kontinuierlich gemeinsam mit der Marke und ihren Zielgruppen in den internationalen Märkten weiterentwickelt hat“, ergänzt Constance Benqué, CEO Lagardère News und CEO Elle International.

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