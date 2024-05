Wöhlk: Sieger beim Deutschen Servicepreis 2024

Das Team aus dem Kundenmanagement in Schönkirchen freut sich über die Auszeichnung. Bild: Wöhlk

Als bester Anbieter in der Rubrik Kontaktlinsen

Wöhlk Contactlinsen ist nach dem Urteil der Kunden „Bester Anbieter Kontaktlinsen“ und erhält dafür den Deutschen Servicepreis 2024. Verliehen wurde die Auszeichnung dieses Jahr in ihrer 14. Auflage vom Deutschen Institut für Service-Qualität und dem Nachrichtensender ntv.

Der Award ist das Ergebnis einer umfassenden Jahresauswertung von Studien, Kundenbefragungen und Social-Media-Analysen. Insgesamt wurden 2.277 Unternehmen untersucht – davon 101 Unternehmen wie Wöhlk in der Kategorie Gesundheitsprodukte.

Die Basis des Awards bildeten 6.117 verdeckte Testkontakte, 185.227 Kundenstimmen sowie 24.165 Social-Media-Beiträge. Im Zentrum der Untersuchung standen dabei die Vor-Ort-Beratung, der Online-Service, der Service am Telefon und per E-Mail sowie Kundenaussagen zum Service der Anbieter. „Wir wissen, dass unsere Beraterinnen und Berater einen großartigen Job machen. Unsere Bemühungen, auf sämtliche Kundenanfragen schnellstmöglich und in hoher Qualität zu antworten, werden mit dieser Auszeichnung bestätigt“, freut sich Torven Ziehmer, Leiter Professional Services und Kundenmanagement bei Wöhlk, über die Auszeichnung und ergänzt: „Wir freuen uns insbesondere darüber, dass wir als mittelständisches Unternehmen aus Norddeutschland nun neben Preisträgern wie dem Elektronikkonzern Samsung oder dem Onlinehändler Tchibo.de stehen, das ist wirklich eine große Ehre“.

Die Preisverleihung fand kürzlich in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz statt. Wöhlk-Geschäftsführer Dr. Dirk Lauscher nahm den Preis dort entgegen und brachte ihn zu dem glücklichen Team „Kundenmanagement“ nach Schönkirchen.