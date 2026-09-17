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DaTE: Besucherzahlen in Neapel über Erwartungen

VonRedaktion
Besucher der Brillenfachmesse DaTE 2026 im Salone Margherita in Neapel
Die Brillenmesse DaTE schließt die Ausgabe in Neapel mit gestiegener Beteiligung ab; besonders die internationale Präsenz wächst. Bilder: DaTE

Internationale Beteiligung an Brillenschau legt deutlich zu

Die italienische Brillenfachmesse DaTE hat ihre Ausgabe in Neapel mit einer positiven Bilanz abgeschlossen. Vom 12. bis 14. September kamen im Salone Margherita nach Veranstalterangaben 1.000 Fachbesucher zusammen. 

Die Zahlen zeigen zudem eine stärkere internationale Beteiligung. Insgesamt nahmen 77 Fachleute aus 18 Ländern teil. Damit hat sich die Zahl der internationalen Besucher im Vergleich zu 2025 mehr als verdoppelt. Ihr Anteil an der Gesamtbesucherzahl lag bei rund 8%, nach 3% im Vorjahr.

  • Besucher der Brillenfachmesse DaTE 2026 im Salone Margherita in Neapel
  • Besucher der Brillenfachmesse DaTE 2026 im Salone Margherita in Neapel
  • Besucher der Brillenfachmesse DaTE 2026 im Salone Margherita in Neapel

Neue Impulse durch internationale Einkäufer

Zur internationalen Ausrichtung trug auch eine Delegation von rund 20 europäischen Einkäufern bei. Die Reise nach Neapel erfolgte in Zusammenarbeit mit der ITA – Italian Trade Agency. Für die ausstellenden Marken ergaben sich dadurch zusätzliche Möglichkeiten für Austausch und Geschäftskontakte.

Nach Angaben der Veranstalter bestätigt die Ausgabe in Neapel zugleich den eingeschlagenen Kurs eines wechselnden Veranstaltungsorts. Der Standort habe die Reichweite der Veranstaltung in Mittel- und Süditalien erweitert und Besucher aus Regionen angezogen, die bei früheren Ausgaben weniger stark vertreten waren. Gleichzeitig blieb die Veranstaltung für Fachbesucher aus ganz Italien attraktiv.

Moderator auf der Brillenfachmesse DaTE 2026 im Salone Margherita in Neapel
Nächstes Jahr versprechen sich die Organisatoren von Bologna einen weiteren Schub für die Messe.

Blick richtet sich bereits auf Bologna

Für 2027 steht bereits der nächste Austragungsort fest. Dann wird DaTE vom 11. bis 13. September im Paladozza in Bologna stattfinden. Mit dem erneuten Standortwechsel setzt die Veranstaltung ihr 2025 eingeschlagenes Konzept mit jährlich wechselnden Austragungsorten fort.

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