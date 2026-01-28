Anzeige
Rudy Project: Limitierte Titanbrille zum 40-jährigen Jubiläum

VonRedaktion
Performance 40 als limitierte Titan-Sportbrille von Rudy Project
Die Performance 40 als limitierte Titanbrille zum runden Jubiläum. Bild: Rudy Project

Neuauflage eines historischen Sportbrillenmodells mit 3D-Druck-Technik

Genau 40 Jahre nach der Einführung bringt Rudy Project eine Neuinterpretation seines frühen Sportbrillenmodells auf den Markt. Die „Performance 40“ getaufte Brille erscheint in einer limitierten Serie von 100 nummerierten Exemplaren.

Performance 40 als limitierte Titan-Sportbrille von Rudy Project in Seitenansicht
Auch die Signatur des Firmengründers wurde per Laser aufgebracht. Bild: Rudy Project

1986 präsentierte das Unternehmen erstmals das Modell „Super Performance“, das durch den WM‑Sieg des Radprofis Moreno Argentin in Colorado Springs internationale Aufmerksamkeit erhielt. Dieses Ereignis gilt zugleich auch als Meilenstein in der Markenentwicklung des 1985 von Rudy Barbazza gegründeten Unternehmens, das im vergangenen Jahr sein 40-jähriges Bestehen feierte.

Zum Jubiläum gibt es nun die „Performance 40“. Sie verfügt über einen im 3D-Druck gefertigten Titanrahmen, der innen hohl ist. Das Modell wiegt 36 Gramm, hat eine torische Linse, einen verstellbaren Nasensteg und wird in Metallic‑Grau angeboten. Die Brille ist ausschließlich online erhältlich.

