Rudy Project: 40-jähriges Bestehen gefeiert

Das Familienunternehmen wird bis heute von den Gründersöhnen CEO Cristiano Barbazza (links im Bild) und Marketing & Sustainability Director Simone Barbazza (rechts) geführt. Foto: Rudy Project

Performance – in der Vergangenheit und Zukunft

Rudy Project hat sein 40-jähriges Jubiläum mit einer großen Veranstaltung gefeiert, die am 18. Juni in der stimmungsvollen Kulisse von Castelbrando stattfand, einer der ältesten Burgen Europas im Herzen der Prosecco Hügel.

Im Laufe des Abends blickte die Sportbrillenmarke aus Treviso, Italien vor mehr als 200 Gästen – VIPs, Athleten, Kunden, Mitarbeitende und Partner, Geschäftsfreunde sowie Medienvertreter aus ganz Europa – auf die bedeutenden Etappen seiner Vergangenheit zurück. Die eine oder andere Anekdote hatten die beiden Gründersöhne Cristiano Barbazza, CEO des Unternehmens und Simone Barbazza, Marketing & Sustainability Director dafür im Gepäck. Auch die Zukunft wurde thematisiert mit exklusiven Vorabinformationen zu den Neuheiten des Jahres 2026.

Ein Moment für die Ewigkeit

In einem Interview mit dem italienischen Radsport-Experten Luca Di Gregorio erzählten die beiden Brüder von den Ursprüngen der Marke und von prägenden Episoden, etwa der berühmten Wette ihres Vaters mit Moreno Argentin – der im Saal anwesend war – bei den Straßen-Weltmeisterschaften 1986 in Colorado Springs. Cristiano Barbazza erinnerte sich: „Am Abend vor dem Straßenrennen waren wir im selben Hotel wie die italienische Nationalmannschaft. Beim Billard spielte Papa mit Moreno und wettete: Trag morgen meine Brille und gewinne, und ich werde dich in Zukunft sponsern.“ Argentin Moreno gewann den Sprint vor Mottet und Saronni – und damit ging die erste Rudy Project-Brille in die Geschichte ein.

Die weltweit für ihre Outdoor-Sportbrillen, Fahrradhelme und optischen Lösungen bekannte Marke aus Treviso wurde 1985 von Rodolfo „Rudy“ Barbazza gegründet. Foto: Rudy Project

Zur Würdigung dieses Moments enthüllte das Unternehmen die Performance 40, eine moderne Neuauflage der Originalbrille aus Titan, gefertigt im 3D-Druckverfahren. Das Modell ist auf 100 Exemplare limitiert.

Athleten erweisen der Marke die Ehre

Während der Veranstaltung standen zahlreiche Spitzenathleten auf der Bühne, die heute in den vielfältigen Sportarten, in denen Rudy Project präsent ist, mit Produkten der Marke antreten, darunter Triathlet Gregory Barnaby, erster Italiener, der die Ironman Pro Series 2024 gewann.

Viele Top-Athleten ließen sich die Gelegenheit nicht nehmen, ihrem Ausrüster zu danken. Foto: Rudy Project

Mit Musik, DJ-Set und dem traditionellen Anschneiden der Jubiläumstorte klang die Feier aus und würdigte ein Unternehmen, das mit einem konsolidierten Umsatz von über 17 Millionen € im Jahr 2024 und einer Präsenz in mehr als 60 Ländern wohl auch weiterhin eine führende Rolle bei Innovationen im Bereich der Sportbrillen spielen wird.

Das ausführliche Vorab-Interview mit Simone Barbazza, Marketing & Sustainability-Director von Rudy Project, „40 Jahre Rudy Project: Der Performance verpflichtet“ aus der aktuellen FOCUS-Ausgabe 06/2025 lesen Sie hier.