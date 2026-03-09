VDCO: Fortbildung zum optometrischen Sehfunktionstraining

Die Teilnehmerinnen des OSFT-Premierenseminars mit Leiterin Silke Lohrengel (1.v.l.). Foto: VDCO/Silke Lohrengel

Gelungene Seminar-Premiere mit praktischen Übungen

Eine engagierte Gruppe aus Optometristen der VDCO arbeitet seit 2023 daran, das optometrische Sehfunktionstraining (OSFT) in Deutschland strukturiert weiterzuentwickeln. Ziel der Initiative ist es, einheitliche Grundlagen für Messungen der Sehfunktionen sowie für Trainingskonzepte bereitzustellen.

Die Arbeitsgruppe rund um Michaela Friedrich, Silke Lohrengel, Klaus Schopp, Florian Ambros und Moritz Fanti strebt gemeinsam nach einer Vereinheitlichung der Standards zur Messung von Sehfunktionen und zum optometrischen Sehfunktionstraining. In einem ersten Schritt wurde die Webseite optometrisches-sehfunktionstraining.de veröffentlicht. Dort finden Interessierte und Fachkräfte grundlegende Informationen zum Training und zur optometrischen Vorgehensweise. Begleitet wurde die inhaltliche Arbeit durch mehrere gemeinsame Symposien mit der Vereinigung Deutscher Contactlinsen-Spezialisten und Optometristen.

Anwendung des OSFT im beruflichen Alltag im Fokus

Im Februar fand in Bollschweil (bei Freiburg) das erste Seminar der Gruppe statt. Das Fortbildungswochenende am 8. und 9. Februar vermittelte Grundlagen zu Einsatzbereichen des optometrischen Sehfunktionstrainings und bot die Möglichkeit, Übungen unter Anleitung selbst durchzuführen. Die Beispiele zur Klassifikation binokularer Auffälligkeiten zeigten, in welchen Fällen ein Training sinnvoll sein kann.

Die Teilnehmenden erhielten Einblick in die Struktur und Erstellung von Trainingsplänen. Zudem wurde vermittelt, wie sich Untersuchungs- und Trainingsschritte mit entsprechenden Materialien praktisch umsetzen lassen. Weitere Seminare sollen folgen.