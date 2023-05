EssilorLuxottica: Unterstützung für Athleten mit Handicap

Bild: EssilorLuxottica

Die Onesight Foundation auf den Special Olympics in Berlin

Vom 17. bis 25. Juni finden die Special Olympics World Games erstmals in Deutschland statt. Rund 7.000 Sportler mit Handicap aus 170 Nationen werden bei diesem größten inklusiven Sportereignis der Welt in 26 Sportarten in Berlin miteinander antreten. Mitarbeiter der EssilorLuxottica-Gruppe werden unter dem Dach der Onesight Foundation vor Ort sein, um den Sportlern bei den „Weltspielen der Herzen“ im Rahmen des Opening Eyes Programms zu gutem Sehen zu verhelfen.

Opening Eyes ist eines von insgesamt sieben Gesundheitsangeboten der Special Olympics und bietet den Athleten eine qualifizierte Prüfung ihrer Sehfähigkeit. Bei Bedarf erhalten die Teilnehmenden kostenfrei Korrektions-, Schutz- oder Sonnenbrillen sowie Empfehlungen für eine weitere Behandlung. Die Brillen stellen eine große Hilfe für die Athleten dar und verbessern ihre Lebensqualität nachhaltig.

Erstmals unterstützen vor Ort auch Mitarbeiter von Apollo-Optik das Opening Eyes Programm; zudem übernehmen die Werkstätten von Apollo in Berlin die Montage der Brillen für die Sportler. Und auch Oakley engagiert sich im Juni zum ersten Mal auf den Special Olympics. Die Sportbrillenmarke wird ihren Truck auf dem Special Olympics Open-Air-Festival am Neptunbrunnen nahe dem Alexanderplatz in Berlin aufstellen. Dort, wo auch die offiziellen 3×3 Basketball-Wettbewerbe der Weltspiele stattfinden, können die Besucher an spielerischen Augen-Trainings teilnehmen, mit denen frühzeitig Sehdefizite entdeckt werden können.

Quelle: EssilorLuxottica