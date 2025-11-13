Spectaris-Trendforum 25/26: Augenoptik im Wandel

Kabarettist Florian Schröder auf dem Spectaris-Trendforum 2025/2026. Fotos: Detlev Schilke/Spectaris

Neue Technologien prägen Branchentreffen

Am 3. November trafen sich rund 400 Branchenvertreter in der Classic Remise Berlin zum Trendforum des Industrieverbands Spectaris. Die Veranstaltung bot Einblicke in aktuelle Herausforderungen und Zukunftstrends der Branche und betonte einmal mehr die Bedeutung der Digitalisierung für eine fortschrittliche Augenoptik.

Im Programm fanden sich Vorträge zu Themen wie Augenscreening, Nachwuchsgewinnung, Digitalisierung im Handel und intelligente Tools für die Kundenansprache. Gastredner Florian Schröder gab einen gesellschaftskritischen Impuls, während Volker Wissing über politische Verantwortung sprach.

Talk zum Thema „Augenscreening 2.0 – moderne Vorsorge“ Moderator Wolfram Kons mit Mirjam Rösch, Vorsitzende des Fachverbands Consumer Optics und stellvertretende Vorsitzende bei Spectaris Der ehemalige Tischtennisprofi Timo Boll zeigt, was er noch alles kann.

Digitalisierung als Treiber der Augenoptik und Impulse aus dem Sport

Dr. Vanessa Just erläuterte die Rolle von KI für neue Geschäftsmodelle, Richard Gutjahr prognostizierte die Bedeutung smarter Brillen. Die Diskussion zeigte, wie Kooperationen zwischen Technologie- und Brillenherstellern neue Marktpotenziale eröffnen.

Zum Abschluss sprach Tischtennisprofi Timo Boll über Konzentration und Präzision und deren Verbindung zur Sehfähigkeit. Die Veranstaltung endete mit einem Appell des Fachverbands Consumer Optics für mehr Optimismus und Innovationsbereitschaft in der Branche.

