Anzeige
CooperVision (Banner)
| |

Spectaris-Trendforum 25/26: Augenoptik im Wandel

VonRedaktion
Kabarettist Florian Schröder auf der Bühne des Spectaris-Trendforum 2025/2026
Kabarettist Florian Schröder auf dem Spectaris-Trendforum 2025/2026. Fotos: Detlev Schilke/Spectaris

Neue Technologien prägen Branchentreffen 

Am 3. November trafen sich rund 400 Branchenvertreter in der Classic Remise Berlin zum Trendforum des Industrieverbands Spectaris. Die Veranstaltung bot Einblicke in aktuelle Herausforderungen und Zukunftstrends der Branche und betonte einmal mehr die Bedeutung der Digitalisierung für eine fortschrittliche Augenoptik.

Im Programm fanden sich Vorträge zu Themen wie Augenscreening, Nachwuchsgewinnung, Digitalisierung im Handel und intelligente Tools für die Kundenansprache. Gastredner Florian Schröder gab einen gesellschaftskritischen Impuls, während Volker Wissing über politische Verantwortung sprach.

  • Bühnen-Redner zum Thema Augenscreening 2.0: Vorsorge im Fokus auf dem Spectaris-Trendforum 2025/2026
    Talk zum Thema „Augenscreening 2.0 – moderne Vorsorge“
  • Moderator Wolfram Kons und Mirjam Rösch auf dem Spectaris-Trendforum 2025/2026
    Moderator Wolfram Kons mit Mirjam Rösch, Vorsitzende des Fachverbands Consumer Optics und stellvertretende Vorsitzende bei Spectaris
  • Timo Boll spielt Tischtennis auf dem Spectaris-Trendforum 2025/2026
    Der ehemalige Tischtennisprofi Timo Boll zeigt, was er noch alles kann.

    • Digitalisierung als Treiber der Augenoptik und Impulse aus dem Sport

    Dr. Vanessa Just erläuterte die Rolle von KI für neue Geschäftsmodelle, Richard Gutjahr prognostizierte die Bedeutung smarter Brillen. Die Diskussion zeigte, wie Kooperationen zwischen Technologie- und Brillenherstellern neue Marktpotenziale eröffnen.

    Anzeige
    EssilorLuxottica (Banner)

    Zum Abschluss sprach Tischtennisprofi Timo Boll über Konzentration und Präzision und deren Verbindung zur Sehfähigkeit. Die Veranstaltung endete mit einem Appell des Fachverbands Consumer Optics für mehr Optimismus und Innovationsbereitschaft in der Branche.

    Den ausführlichen Nachbericht zum Spectaris-Trendforum 2025/2026 lesen Sie im FOCUS 12/2025.

    Ähnliche Beiträge

    • Arbeitslosenzahlen in der Augenoptik im Mai 2023

      Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren im Mai 2023 in Deutschland 527 Augenoptiker als arbeitslos und 1.028 als arbeitsuchend gemeldet. Die Anzahl der arbeitslosen Augenoptiker stieg damit um 17,4% gegenüber demselben Vorjahreszeitraum.

    • Interlook 2023: Premiere für optimiertes Messekonzept

      Die Veranstalter der Interlook 2023 ziehen im offiziellen Abschlussbericht ein positives Fazit zur Augenoptik-Fachmesse, die vom 11. bis 12. Februar in der Messe Dortmund stattfand. Das optimierte Messekonzept bot neuste Trends sowie ein breitgefächertes Rahmenprogramm.

    • Smarteyes: Charity-Aktion „Alt gegen Neu“

      Bereits zum 6. Mal lädt der schwedische Augenoptiker Smarteyes zusammen mit der gemeinnützigen Organisation MEHRBLICK dazu ein, ausgediente Brillen im Rahmen der Spendenaktion „Alt gegen Neu“ für einen guten Zweck zu spenden.

    • WVAO: Vorstand im Amt bestätigt

      In der Mitgliederversammlung der WVAO am 4. Mai 2022 wurde die bisherige Vorsitzende der WVAO, Vera Pfeifer, auf weitere drei Jahre mit wiedergewählt.

    • Nachruf auf Peter Jensen

      Der in der Augenoptik vielen als langjähriger Handelsvertreter für Lindberg und Mitgründer von Das Brillenabo (Seesmart) bekannte Peter Jensen ist tot.