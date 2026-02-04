Anzeige
NCC 2026: Kontaktlinsen-Kongress am 8. und 9. März in Eindhoven

Drei Redner beim Kontaktlinsen-Kongress NCC 2024
Großes Ereignis für Kontaktlinsenspezialisten: Der NCC findet alle zwei Jahre statt. Foto: Silke Sage

Innovationen, Netzwerken und klinische Expertise

Der niederländische Kontaktlinsen-Kongress NCC 2026 findet am 8. und 9. März 2026 im NH Koningshof in Veldhoven bei Eindhoven statt. Unter dem Motto „Get Connected“ dreht sich alles um Austausch, Zusammenarbeit und neue Impulse in der Kontaktlinsenwelt und Augenheilkunde. 

Das Programm bietet Theorie, klinische Praxis, interaktive Formate, Demonstrationen neuer Techniken sowie einen Scientific Track. Die angekündigten Themen reichen von Sklerallinsen und dem Trockenen Auge bis zu Neurodiversität und unternehmerischem Handeln. Tickets sind online erhältlich unter www.contactlenscongress.com.

