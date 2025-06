Das Bürogebäude „Das Auge“ mit seiner symbolträchtigen Form und dem klangvollen Namen ist jetzt die neue Firmenzentrale des Kontaktlinsenherstellers in Deutschland. Bild: CooperVision

„Nomen est omen“ für Kontaktlinsenhersteller

Seit Ende April ist CooperVision dort angekommen, wo Innovation und Vision aufeinandertreffen: im hochmodernen Bürogebäude „Das Auge“ in Darmstadt – einer architektonischen Hommage an das menschliche Sinnesorgan und nun das neue Zuhause des Kontaktlinsenherstellers.

Mit dem Umzug von Eppertshausen in die Wissenschaftsstadt mit ihrer ausgezeichneten Infrastruktur und direkter Nähe zu den Technologiezentren des Rhein-Main-Gebietes möchte man entsprechende Voraussetzungen für sein operatives Geschäft und den Ausbau seiner Position in der DACH-Region schaffen.

Repräsentative und moderne Räumlichkeiten

Eine räumliche Veränderung war notwendig geworden, da der bisherige Firmensitz baulich und technisch nicht mehr den heutigen Anforderungen an einen modernen Arbeitsplatz entsprach. Die passende Lösung brachte das Angebot, in das moderne Darmstädter Bürogebäude mit seiner symbolträchtigen Form- und Namensgebung umzuziehen. Repräsentativ und technologisch zukunftssicher ausgestattet, mit optimaler Anbindung an Bus, Bahn, Airport und das Autobahnnetz, erfüllt der neue Firmensitz alle unternehmerischen Anforderungskriterien.

Bild: CooperVision Bild: CooperVision Bild: CooperVision Bild: CooperVision CooperVision-Geschäftsführer Andreas Sudrow in den neuen Räumlichkeiten. Bild: CooperVision

Am 28. April konnte das Team in die neuen Räume einziehen. Das flexible Raumkonzept machte es möglich, alle Abteilungen auf einer einzigen Ebene zu vereinen – ein Zusatzbonus für die interne Kommunikation. „Der Umzug nach Darmstadt bietet uns die Möglichkeit, direkt an das Wirtschaftszentrum Rhein-Main heranzurücken und unsere führende Position in einem internationalen Umfeld auszubauen. Eine perfekte Symbiose also, die uns nicht zuletzt auch als Arbeitgeber noch attraktiver macht und unser gesamtes Team inspiriert“, so Andreas Sudrow, Geschäftsführer der CooperVision GmbH. „Gleichzeitig hebt der neue Standort unsere Qualität als internationaler Gastgeber. Gastronomie und Hotellerie befinden sich direkt nebenan, ebenso vielfältige Angebote rund um Freizeit, Kunst und Kultur.“