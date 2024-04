EssilorLuxottica: Solide Umsatzentwicklung im ersten Quartal

Bild: EssilorLuxottica

Europa zählt weiter zu den Wachstumstreibern

EssilorLuxottica ist gut in das neue Jahr gestartet. Der französisch-italienische Konzern verzeichnete nach eigenen Angaben in allen Märkten und Geschäftsbereichen Zuwächse. Der Gesamtumsatz im ersten Quartal stieg um rund 5% im Vergleich zum Vorjahr und zu konstanten Wechselkursen auf 6,3 Milliarden €, was damit der langfristigen Prognose des Konzerns entspricht.

Die Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) war auch in diesem Quartal der Hauptwachstumstreiber, vor allem dank eines Anstiegs der vergleichbaren Umsätze im hohen einstelligen Bereich.

Francesco Milleri, Vostandsvorsitzender und CEO, und Paul du Saillant, stellvertretender CEO von EssilorLuxottica, kommentierten: „Wir freuen uns, einen weiteren soliden Start ins Jahr für das Unternehmen zu vermelden, wobei alle Regionen und Geschäftsbereiche zu der positiven Entwicklung beigetragen haben. Aufbauend auf diesen Ergebnissen und dank unseres starken Führungsteams und unserer 200.000 talentierten Kollegen haben wir weiterhin mutige und transformative Schritte unternommen, angetrieben von einer starken Innovationspipeline mit neuen Kategorien, digitalen Lösungen und Produkten.“