Rottler: Neue Führungsspitze übernimmt Verantwortung

v.l.: Paul Rottler, Mark Baukmann, Armin Herdegen und Petra Walter-Niemand bilden das neue Management-Team beim 1946 gegründeten Familienunternehmen. Foto: Rottler

Vierköpfiges Management-Team soll strategische Entwicklung sichern

Rottler hat seine Führungsstruktur neu aufgestellt. Das Familienunternehmen beruft Mark Baukmann und Armin Herdegen zu alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführern. Gemeinsam mit Paul Rottler und Petra Walter-Niemand bilden sie die neue Leitung.

Paul Rottler verantwortet Strategie, Expansion, Franchise sowie Marketing und Kommunikation. Mark Baukmann übernimmt Finanzen, IT, Supply Chain und Verwaltung. Armin Herdegen ist für Vertrieb und Einkauf Augenoptik sowie Personal zuständig. Prokuristin Walter-Niemand leitet den Vertrieb und Einkauf Hörakustik.

Ziele der Neuausrichtung

Die neue Struktur bei dem 1946 gegründeten Augenoptiker- und Hörakustiker-Unternehmen soll die strategische Weiterentwicklung fördern, die Marktposition stärken und das Franchise-Netzwerk ausbauen.

Mit dem Führungswechsel tritt Peter Rottler nach 51 Jahren aus der Geschäftsführung zurück. Auch Karsten Wendrich verlässt die Leitung, bleibt aber bis April 2026 beratend tätig.